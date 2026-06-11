Πάλμας για την υπόθεση τρομοκρατίας: «Να λέμε λίγα και να αφήσουμε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους»

Απαντώντας σε ερώτηση για την απασχόληση στην Εθνική Φρουρά των παιδιών ενός υπόπτου για την υπόθεση τρομοκρατίας, ο Υπουργός δήλωσε ότι «οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υπόληψη και την προσωπικότητα αυτών των παιδιών, η προσωπικότητα και το όνομα των οποίων εμμέσως έχει εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «θα πρέπει να λέμε λίγα γύρω από αυτό το θέμα και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους, όπως εκείνες γνωρίζουν καλύτερα».

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη ως Εθνική Φρουρά ότι γνωρίζουμε πώς δουλεύει το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς», τόνισε. «Όσο λιγότερα λέμε για αυτήν την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο και για το επίπεδο δημοκρατίας και για το επίπεδο δεοντολογίας που πρέπει να μας διακατέχει και να προστατεύουμε προσωπικότητες και υπόληψη», επεσήμανε.