Ταμίας απολύθηκε μετά από 25 χρόνια για δύο μπάρες 2,5 ευρώ

 28.04.2026 - 10:39
Μία αβλεψία έγινε εφιάλτης ανεργίας για μία 55χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως ταμίας για 25 χρόνια σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλης αλυσίδας στην περιοχή της Μόντενα, στην Ιταλία και απολύθηκε για 2,5 ευρώ.

«Είναι εφιάλτης, δεν είναι δίκαιο» περιγράφει η 55χρονη ταμίας, η οποία χρέωσε κατά λάθος σε δύο πελάτες δύο ενεργειακές μπάρες, συνολικής αξίας 2,50 ευρώ.

Τις δύο μπάρες τις αγόραζε τακτικά η ταμίας για να τις φάει στο διάλειμμα, αλλά τις είχε τοποθετήσει κοντά στον σαρωτή ο οποίος στη συνέχεια τις χρέωσε αυτόματα, στους λογαριασμούς των δύο πελατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου, με την ταμία να μην έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, ακόμα κι όταν οι πελάτες επέστρεψαν για εξηγήσεις.

«Στην απόδειξη έγραφε «μπαρ», δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι ήταν η συντομογραφία της μπάρας», εξήγησε η γυναίκα στην Corriere di Bologna. Για το λόγο αυτό, είπε στους πελάτες να επικοινωνήσουν με συναδέλφους στο γραφείο για διευκρινίσεις.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όμως, ξεκίνησαν περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση που οδήγησαν στην απόλυσή της για «δίκαιη αιτία». «Στην επιστολή απόλυσης λέει ότι αρνήθηκα να απαντήσω και ότι συμπεριφέρθηκα άσχημα στους πελάτες. Δεν είναι απολύτως αλήθεια», λέει η γυναίκα που κατηγορείται επίσης ότι έφαγε τις μπάρες στον χώρο εργασίας. «Θα μου λείψουν 6 ή 7 χρόνια πριν τη σύνταξη. Στην ηλικία μου, πού μπορώ να πάω στη δουλειά τώρα;» πρόσθεσε.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στο συνδικάτο Filcams-Cgil, το οποίο τάχθηκε στο πλευρό της, μιλώντας για έλλειψη αναλογικότητας μεταξύ των αμφισβητούμενων γεγονότων και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

«Ο εργαζόμενος πλήρωνε τακτικά για το προϊόν, τοποθετώντας το προσωρινά στο ταμείο με απόδειξη, περιμένοντας να το καταναλώσει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Παρόλα αυτά, η εταιρεία θεώρησε ότι τα γεγονότα «είναι τέτοια που θέτουν ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο τον δεσμό εμπιστοσύνης», εξηγεί η Filcams-Cgil.

Το συνδικάτο κατηγορεί τη μητρική εταιρία για «κρυφές» απολύσεις, αποκαλύπτοντας αρκετά επεισόδια τους τελευταίους μήνες σε βάρος γυναικών, άνω των 50 ετών και με μεγάλη προϋπηρεσία.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων
Αν έχεις αυτό το 2ευρώ στην τσέπη, τότε έχεις 2.600 ευρώ - Φωτογραφία
Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους
Το burger spot που όλοι δοκιμάζουν - Άνοιξε νέο μαγαζί στη Λευκωσία

 

 

 

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε για ακόμη μια φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την επικαιρότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

Αφθώδης πυρετός: Έδειξε τους υπαίτιους για τα προβλήματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – «Κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, το πήρα πάνω μου»

  •  28.04.2026 - 12:11
ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

ΠτΔ σε Ούγγρο Πρωθυπουργό: «Σε περιμένω στην Κύπρο» – Τα ανοικτά μέτωπα της Ευρώπης και το ραντεβού των δύο ηγετών

  •  28.04.2026 - 11:54
Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε σπάνια κυπριακή φυλή προβάτων - «Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση»

  •  28.04.2026 - 11:20
Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

Νέα αναβολή στη δίκη των πέντε για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ - Συνεχίζουν να καταζητούν ακόμη τρία πρόσωπα

  •  28.04.2026 - 11:38
Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

Κλείνει κεντρική λεωφόρος στη Λευκωσία απόψε το βράδυ - Κάνουν αναπαράσταση θανατηφόρου τροχαίου

  •  28.04.2026 - 09:45
Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις στα social media - «Α ρε χάρε πάλι ζήλεψες την λεβεντιά» - Φωτογραφία

  •  28.04.2026 - 11:57
Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

Καθυστέρηση στην πτήση; Η νέα υπηρεσία της Wizz Air που θα λατρέψεις – Δωρεάν επανακράτηση ή 100% επιστροφή χρημάτων

  •  28.04.2026 - 11:01
Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

Influencer ταράζει το Κρεμλίνο: Το βίντεο-έκκληση στον Πούτιν που έγινε viral

  •  28.04.2026 - 11:43

