Ταμίας απολύθηκε μετά από 25 χρόνια για δύο μπάρες 2,5 ευρώ

«Είναι εφιάλτης, δεν είναι δίκαιο» περιγράφει η 55χρονη ταμίας, η οποία χρέωσε κατά λάθος σε δύο πελάτες δύο ενεργειακές μπάρες, συνολικής αξίας 2,50 ευρώ.

Τις δύο μπάρες τις αγόραζε τακτικά η ταμίας για να τις φάει στο διάλειμμα, αλλά τις είχε τοποθετήσει κοντά στον σαρωτή ο οποίος στη συνέχεια τις χρέωσε αυτόματα, στους λογαριασμούς των δύο πελατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου, με την ταμία να μην έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, ακόμα κι όταν οι πελάτες επέστρεψαν για εξηγήσεις.

«Στην απόδειξη έγραφε «μπαρ», δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι ήταν η συντομογραφία της μπάρας», εξήγησε η γυναίκα στην Corriere di Bologna. Για το λόγο αυτό, είπε στους πελάτες να επικοινωνήσουν με συναδέλφους στο γραφείο για διευκρινίσεις.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όμως, ξεκίνησαν περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση που οδήγησαν στην απόλυσή της για «δίκαιη αιτία». «Στην επιστολή απόλυσης λέει ότι αρνήθηκα να απαντήσω και ότι συμπεριφέρθηκα άσχημα στους πελάτες. Δεν είναι απολύτως αλήθεια», λέει η γυναίκα που κατηγορείται επίσης ότι έφαγε τις μπάρες στον χώρο εργασίας. «Θα μου λείψουν 6 ή 7 χρόνια πριν τη σύνταξη. Στην ηλικία μου, πού μπορώ να πάω στη δουλειά τώρα;» πρόσθεσε.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στο συνδικάτο Filcams-Cgil, το οποίο τάχθηκε στο πλευρό της, μιλώντας για έλλειψη αναλογικότητας μεταξύ των αμφισβητούμενων γεγονότων και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

«Ο εργαζόμενος πλήρωνε τακτικά για το προϊόν, τοποθετώντας το προσωρινά στο ταμείο με απόδειξη, περιμένοντας να το καταναλώσει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Παρόλα αυτά, η εταιρεία θεώρησε ότι τα γεγονότα «είναι τέτοια που θέτουν ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο τον δεσμό εμπιστοσύνης», εξηγεί η Filcams-Cgil.

Το συνδικάτο κατηγορεί τη μητρική εταιρία για «κρυφές» απολύσεις, αποκαλύπτοντας αρκετά επεισόδια τους τελευταίους μήνες σε βάρος γυναικών, άνω των 50 ετών και με μεγάλη προϋπηρεσία.

