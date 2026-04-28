Αν έχεις αυτό το 2ευρώ στην τσέπη, τότε έχεις 2.600 ευρώ - Φωτογραφία

 28.04.2026 - 10:11
Το κέρμα των 2 ευρώ η αξία του οποίου ανέρχεται στα 2.600. Πόσα έχουν κυκλοφορήσει και πώς αναγνωρίζεται η γνησιότητά τους.

Σε μια εποχή που τα μετρητά έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κάρτες, υπάρχουν ορισμένα κέρματα που έχουν μεγάλη αξία. Ειδικά για όσους αγαπούν τη συλλογή νομισμάτων και συναφών αντικειμένων. Η παλαιότητά τους, το γεγονός ότι είναι σπάνια, η καλή τους κατάσταση ή ακόμη και μοναδικά ελαττώματα μπορούν να τα κάνουν να φτάσουν σε πολύ υψηλές τιμές.

Το διαδίκτυο έχει γίνει ένας από τους καλύτερους χώρους για συλλέκτες, με πλατφόρμες που επιτρέπουν τόσο την πώληση όσο και την αγορά αυθεντικών κομματιών αξίας εκατοντάδων ευρώ. Ένα από τα κέρματα που έχει αυξήσει σημαντικά την αξία του δεν ξεχωρίζει ούτε για την ηλικία του ούτε για κάποια εμφανή ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για ένα κέρμα των δύο ευρώ που εκδόθηκε στο Μονακό το 2007 για να τιμήσει την 25η επέτειο από τον θάνατο της Γκρέις Κέλι.

Η αξία του οφείλεται στο γεγονός ότι κατασκευάστηκαν μόνο 20.001 κομμάτια, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για συλλέκτες, αφού είναι δύσκολο να το συναντήσει κανείς σε κυκλοφορία σήμερα. Για αυτόν τον λόγο, η τιμή του φτάνει σήμερα τα 2.600 ευρώ, καθιστώντας το «το διαμάντι της συλλογής των αναμνηστικών κερμάτων των 2 ευρώ».


Για να καταλάβει κανείς αν είναι αυθεντικό, πρέπει να παρατηρήσει ότι στο πλάι του έχει έξι φορές τον αριθμό 2 και δώδεκα αστερίσκους, χαραγμένους και εναλλάξ μεταξύ τους. Επιπλέον, στα δεξιά εμφανίζεται η λέξη «MONACO», το σήμα του νομισματοκοπείου, το έτος «2007» και το σήμα του χαράκτη, καθώς και τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μικρότερη γραμματοσειρά και κάτω από τα μαλλιά της προτομής της πριγκίπισσας, διαβάζεται το όνομα του καλλιτέχνη: «R. B. BARON».

Ο Roger Bertrand Baron, σχεδιαστής αυτού του νομίσματος, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1907 και ήταν Γάλλος γλύπτης, μεταλλιοτέχνης, σχεδιαστής νομισμάτων και χαράκτης. Η δραστηριότητά του συνδέθηκε στενά με το Πριγκιπάτο του Μονακό από το 1982. Μάλιστα, σχεδίασε και άλλα νομίσματα, όπως το παλαιότερο αναμνηστικό των 10 φράγκων για τον θάνατο της Πριγκίπισσας Γκρέις του Μονακό ή τα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών που απεικονίζουν έναν ιππότη με πανοπλία, αρχικά για το νόμισμα των 10 φράγκων.

Το κέρμα της Γκρέις Κέλι συνήθως πωλείται σε κόκκινη συλλεκτική θήκη, αποδεικνύοντας έτσι την αυθεντικότητά του και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Αν σταθείς τυχερός και βρεις ένα από αυτά τα κέρματα, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα ή να το αξιολογήσεις μέσω διάφορων διαδικτυακών πλατφορμών δημοπρασιών.

Πηγή: gazzetta.gr

