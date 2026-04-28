ΑρχικήΠολιτική
Ουστέλ και Όζτουρκλερ επιτίθενται σε ΕΕ και ε/κ ηγεσία: «Λάθος πολιτικές που απειλούν την ασφάλεια του νησιού»

 28.04.2026 - 16:25
«Απτές ενδείξεις» ότι δήθεν ε/κ ηγεσία και ΕΕ έχουν παρεκκλίνει πλήρως από ορθολογικές και λογικές πολιτικές χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία που προβλέπει γαλλική στρατιωτική παρουσία στη Κύπρο και τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το Κυπριακό.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι οι προσπάθειες της ε/κ ηγεσίας να οικοδομήσει νέες στρατιωτικές ισορροπίες είναι λανθασμένες και βήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού. «Παρόλο που η σχεδιαζόμενη συμφωνία με τη Γαλλία παρουσιάζεται με τη ρητορική των ‘ανθρωπιστικών σκοπών’, είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα νέο μέρος των πολιτικών εξοπλισμών και των περιφερειακών στρατηγικών υπολογισμών της νότιας Κύπρου», ισχυρίστηκε.

Η Κύπρος μετατρέπεται σε χώρο παιχνιδιού διεθνών στρατιωτικών δυνάμεων λόγω των παράλογων πολιτικών της ε/κ ηγεσίας,, ανέφερε.

Οι δηλώσεις φον ντερ Λάιεν, ισχυρίστηκε, καταδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ έχει χάσει εντελώς την ουδετερότητά της στο Κυπριακό κι έκανε και πάλι λόγο στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της Ένωσης από το 2004 προς τους Τ/κ.

«Σήμερα, η ίδια νοοτροπία αγνοεί την κυριαρχική ισότητα και τα ίσα δικαιώματα διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», είπε ο κ. Ουστέλ.

Σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο, η πραγματική σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω δίκαιων πολιτικών που σέβονται τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, όχι πολιτικών που αποκλείουν τος Τ/κ, πρόσθεσε λέγοντας ότι σε πλήρη αρμονία με την «μητέρα πατρίδα» Τουρκία θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται αποφασιστικά τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την κυριαρχία του τ/κ «λαού».

Ο «πρόεδρος της ουλής», Ζιγιά Οζτουρκλερ είπε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι η ισορροπία σε αυτό το νησί δεν καθορίζεται από Γάλλους στρατιώτες, αλλά από την παρουσία της «μητέρας Πατρίδας Τουρκίας». «Μην επιχειρήσετε να δημιουργήσετε νέα παιχνίδια στη σκιά του αποικιακού σας παρελθόντος. Η μητέρα πατρίδα Τουρκία στέκεται στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού και καμία στρατιωτική άσκηση δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός», ανέφερε.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας σε μια δεξίωση ο κ. Όζτουρκλερ πρόσθεσε ότι παρακολουθούν στενά τις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγει η Εθνοφρουρά με τη Γαλλία, οι οποίες είναι, κατά τον ισχυρισμό του, ασυμβίβαστες με τη ρητορική της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί και, αντίθετα, αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Αναφερόμενος στην ανακοίνωση Μακρόν ότι η συμφωνία SOFA θα υπογραφεί τον Ιούνιο ανέφερε ότι αυτό σηματοδοτεί μια νέα στρατιωτική δομή στο νησί.

Αυτή η συμφωνία συνέχισε, αγνοεί τη βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» και οι Τ/κ δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Μαχαιρώματα έξω από περίπτερο στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 44χρονος μετά από αντιπαράθεση

Τα κομπλιμέντα σας κάνουν να νιώθετε άβολα; Τι λέει η ψυχολογία γι' αυτό

«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

«Θα συνεχίσω να υπογράφω διεθνείς συμφωνίες – Πώς απαντά στις τουρκικές προκλήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Κυπριακό, αφθώδης πυρετός, ενεργειακά και θέματα εσωτερική επικαιρότητας ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των σημερινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

