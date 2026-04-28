Ειδικοί συνιστούν να βάλεις ένα νόμισμα στην κατάψυξη: Το κόλπο που ακούγεται γελοίο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο

Καθώς πλησιάζουν οι καλοκαιρινοί μήνες αρκετοί αρχίζουν ήδη να προετοιμάζονται για τις διακοπές τους, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα από το σπίτι τους. Έτσι, για να μάθει κάποιος αν κατά την απουσία του υπήρξε διακοπή ρεύματος ή μπλακάουτ που μπορεί να έχει επηρεάσει τα τρόφιμα που έχει στο ψυγείο του, υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο που θα τον βοηθήσει να το διαπιστώσει.

Ειδικοί συνιστούν το παρακάτω απλό κόλπο: πάρε ένα μικρό ποτήρι νερό, γέμισέ το μέχρι τη μέση και όταν το νερό έχει ήδη παγώσει, βάλε από πάνω ένα κέρμα. Αυτή η απλή κίνηση θα σου δείξει πολλά. Αν όταν επιστρέψεις το νόμισμα είναι στο ίδιο σημείο, όλα καλά -δεν υπήρξε διακοπή ρεύματος και κανένα τρόφιμο δεν επηρεάστηκε. Αν όμως το νόμισμα έχει αλλάξει θέση, έχει βυθιστεί μερικώς ή βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού, υπάρχει πρόβλημα. Η ψυκτική αλυσίδα έχει διακοπεί για αρκετό χρόνο ώστε κάποια τρόφιμα να έχουν επηρεαστεί και να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σου και των γύρω σου.

Είναι ένα πραγματικά απλό, φθηνό και αποτελεσματικό κόλπο που αποκαλύπτει τι συνέβη στο σπίτι σου χωρίς να χρειαστεί να μιλήσεις με γείτονες ή να ζητήσεις από συγγενή ή φίλο να πάει να ελέγξει την κατάσταση. Η κατάψυξή σου παραμένει όπως είναι και είσαι σε θέση να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις αν όλα πήγαν καλά: να καταναλώσεις κανονικά τα τρόφιμα ή να τα πετάξεις.

Γιατί είναι κίνδυνος για την υγεία

Η απόψυξη και επανακατάψυξη τροφίμων είναι επικίνδυνη κυρίως λόγω πιθανής τροφικής δηλητηρίασης από την επανενεργοποίηση βακτηρίων στα τρόφιμα. Η κατάψυξη αλλοιώνει την υφή, τη γεύση και ακόμη και τη διατροφική αξία ορισμένων τροφίμων λόγω του σχηματισμού κρυστάλλων πάγου.

Και αυτό γιατί η κατάψυξη εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, αλλά τη στιγμή που τα τρόφιμα αποψύχονται, αυτοί επανεμφανίζονται. Έτσι, αν τα καταψύχαμε ξανά, θα τα αποθηκεύαμε με ακόμη μεγαλύτερο φορτίο μικροοργανισμών.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρει ότι: «Τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί πλήρως ή μερικώς μπορούν να καταψυχθούν ξανά με ασφάλεια, εφόσον εξακολουθούν να περιέχουν κρυστάλλους πάγου ή δεν έχουν ξεπεράσει τους 4,4 βαθμούς Κελσίου. Η επανακατάψυξη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των τροφίμων».

