ΠολιτικήΣτην Αθήνα αύριο ο ΠτΔ - Τελεί τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Στην Αθήνα αύριο ο ΠτΔ - Τελεί τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 29.04.2026 - 16:09
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο, 30 Απριλίου, το πρωί, για την Αθήνα, όπου θα τελέσει τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κατά την άφιξη του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παράρτημα Αθηνών, στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως σε ειδική τελετή θα απευθύνει χαιρετισμό. Στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα, θα συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron με επικεφαλής τον κ. Χαβιέ Λα Ρόσα.

