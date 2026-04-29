Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα 5 πιο παράξενα καταστήματα McDonald’s στον κόσμο: Η αρχιτεκτονική τους εντυπωσιάζει - Video
LIKE ONLINE

Τα 5 πιο παράξενα καταστήματα McDonald's στον κόσμο: Η αρχιτεκτονική τους εντυπωσιάζει - Video

 29.04.2026 - 16:08
Αυτά τα εστιατόρια McDonald’s ξεπερνούν κατά πολύ την κλασική εμπειρία drive-through, με ένα από αυτά να κερδίζει μάλιστα βραβείο για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του.

Όταν κάποιος σκέφτεται πώς επιλέγεται μια τοποθεσία για κατάστημα McDonald’s, στο μυαλό έρχονται λέξεις όπως βολικό, εύκολα προσβάσιμο και σε κεντρικό σημείο.

Οι χαρακτηριστικές χρυσές αψίδες τοποθετούνται σκόπιμα ώστε να τραβούν τα βλέμματα και να προσελκύουν κόσμο, είτε βρίσκονται σε αυτοκινητόδρομο, είτε κοντά σε γραφεία, είτε μέσα σε πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα.

Ωστόσο, υπάρχουν πέντε καταστήματα, που βρίσκονται σε εντελώς ασυνήθιστα μέρη, προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Η McDonald’s έχει κατά καιρούς μετατρέψει εμβληματικούς και μη συμβατικούς χώρους σε εστιατόρια fast food, όπως ένα κατάστημα με γυάλινους τοίχους στη Γεωργία, το οποίο έχει βραβευτεί για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του.

Άλλα ιδιαίτερα καταστήματα περιλαμβάνουν ένα που μοιάζει με τον Λευκό Οίκο, ενώ ένα άλλο θυμίζει το κουτί ενός Happy Meal, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

Ακολουθούν τα 5 πιο εμβληματικά McDonald’s στον κόσμο

Ταούπο, Νέα Ζηλανδία

Αυτή η ζωντανή παραλίμνια πόλη στο κεντρικό Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας φιλοξενεί ένα από τα πιο εμβληματικά McDonald’s όλων των εποχών. Το εστιατόριο, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα «πιο κουλ McDonald’s στον κόσμο», βρίσκεται μέσα σε ένα παροπλισμένο αεροσκάφος Douglas DC3. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το Big Mac τους μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο διαθέτει καθίσματα τύπου αεροσκάφους. Μπορούν επίσης να δουν το πιλοτήριο του αεροσκάφους.

 

 

Ντάουνι, Καλιφόρνια

 

Αυτό το McDonald’s είναι το παλαιότερο σε λειτουργία στον κόσμο και διατηρεί την εμφάνιση που είχε όταν άνοιξε για πρώτη φορά το 1953. Δεν διαθέτει drive-through και οι πελάτες παραγγέλνουν απευθείας από τα παράθυρα.

 

 

Μελβούρνη, Αυστραλία

 

Το συγκεκριμένο κατάστημα στο Clifton Hill έχει σχεδιαστεί με βάση το art deco στυλ των δεκαετιών 1920 και 1930. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1937 και 1938, αρχικά ως «United Kingdom Hotel», από τον αρχιτέκτονα James Hastie Wardrop. Έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ένα από τα πιο όμορφα McDonald’s στον κόσμο.

 

Λας Βέγκας, Στριπ

 

Με πάνω από 110 καταστήματα McDonald’s στην πόλη του Λας Βέγκας, δεν προκαλεί έκπληξη ότι έξι από αυτά βρίσκονται μόνο στη Strip. Αυτό το συγκεκριμένο ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές, φωτεινές χρυσές αψίδες του, που ταιριάζουν με την αισθητική της περιοχής.

 

 

 

Ρόσγουελ, Νέο Μεξικό

Αυτό το κατάστημα είναι γνωστό ως το «ιπτάμενο δισκάκι» McDonald’s και είναι πραγματικά… εξωγήινο. Είναι εμπνευσμένο από την ιστορία του Ρόσγουελ με εξωγήινους και διαθέτει ακόμη και παιδότοπο με διαστημική θεματολογία στο εσωτερικό του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαριέττα Χρουσαλά: Ονειρικές στιγμές στο Κέιπ Τάουν – «Κόβουν» την ανάσα οι εικόνες

 29.04.2026 - 16:06
Επόμενο άρθρο

Στην Αθήνα αύριο ο ΠτΔ - Τελεί τα εγκαίνια παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 29.04.2026 - 16:09
Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία της εταιρείας Chevron με επικεφαλής τον κ. Χαβιέ Λα Ρόσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Chevron ο ΠτΔ - Έρχονται αποφάσεις για την ενέργεια από το Υπουργικό

  •  29.04.2026 - 12:14
Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

Εκποιήσεις: Πότε θα ξεκινήσει η ακρόαση των αναφορών του ΠτΔ - Σοβαρές ενστάσεις από τη Νομική Υπηρεσία

  •  29.04.2026 - 13:12
Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

Τοποθετείται για καταγγελίες Δρουσιώτη η Αστυνομία - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με το FBI, περιμένουν την EUROPOL

  •  29.04.2026 - 15:26
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»

«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»

  •  29.04.2026 - 13:56
Φόνος Δημοσθένους: Νέα αναβολή στην υπόθεση - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι πέντε κατηγορούμενοι

Φόνος Δημοσθένους: Νέα αναβολή στην υπόθεση - Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι πέντε κατηγορούμενοι

  •  29.04.2026 - 14:28
Απορρίφθηκαν προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία για τη διαδικασία

Απορρίφθηκαν προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου - Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία για τη διαδικασία

  •  29.04.2026 - 15:06
Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο

  •  29.04.2026 - 14:16
Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Το Dubai επιστρέφει στον «χάρτη» της Cyprus Airways με απευθείας πτήσεις

  •  29.04.2026 - 15:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα