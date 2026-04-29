Τα 5 πιο παράξενα καταστήματα McDonald’s στον κόσμο: Η αρχιτεκτονική τους εντυπωσιάζει - Video

Όταν κάποιος σκέφτεται πώς επιλέγεται μια τοποθεσία για κατάστημα McDonald’s, στο μυαλό έρχονται λέξεις όπως βολικό, εύκολα προσβάσιμο και σε κεντρικό σημείο.

Οι χαρακτηριστικές χρυσές αψίδες τοποθετούνται σκόπιμα ώστε να τραβούν τα βλέμματα και να προσελκύουν κόσμο, είτε βρίσκονται σε αυτοκινητόδρομο, είτε κοντά σε γραφεία, είτε μέσα σε πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα.

Ωστόσο, υπάρχουν πέντε καταστήματα, που βρίσκονται σε εντελώς ασυνήθιστα μέρη, προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Η McDonald’s έχει κατά καιρούς μετατρέψει εμβληματικούς και μη συμβατικούς χώρους σε εστιατόρια fast food, όπως ένα κατάστημα με γυάλινους τοίχους στη Γεωργία, το οποίο έχει βραβευτεί για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του.

Άλλα ιδιαίτερα καταστήματα περιλαμβάνουν ένα που μοιάζει με τον Λευκό Οίκο, ενώ ένα άλλο θυμίζει το κουτί ενός Happy Meal, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα.

Ακολουθούν τα 5 πιο εμβληματικά McDonald’s στον κόσμο

Ταούπο, Νέα Ζηλανδία

Αυτή η ζωντανή παραλίμνια πόλη στο κεντρικό Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας φιλοξενεί ένα από τα πιο εμβληματικά McDonald’s όλων των εποχών. Το εστιατόριο, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα «πιο κουλ McDonald’s στον κόσμο», βρίσκεται μέσα σε ένα παροπλισμένο αεροσκάφος Douglas DC3. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το Big Mac τους μέσα στο αεροπλάνο, το οποίο διαθέτει καθίσματα τύπου αεροσκάφους. Μπορούν επίσης να δουν το πιλοτήριο του αεροσκάφους.

Ντάουνι, Καλιφόρνια

Αυτό το McDonald’s είναι το παλαιότερο σε λειτουργία στον κόσμο και διατηρεί την εμφάνιση που είχε όταν άνοιξε για πρώτη φορά το 1953. Δεν διαθέτει drive-through και οι πελάτες παραγγέλνουν απευθείας από τα παράθυρα.

Μελβούρνη, Αυστραλία

Το συγκεκριμένο κατάστημα στο Clifton Hill έχει σχεδιαστεί με βάση το art deco στυλ των δεκαετιών 1920 και 1930. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1937 και 1938, αρχικά ως «United Kingdom Hotel», από τον αρχιτέκτονα James Hastie Wardrop. Έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ένα από τα πιο όμορφα McDonald’s στον κόσμο.

Λας Βέγκας, Στριπ

Με πάνω από 110 καταστήματα McDonald’s στην πόλη του Λας Βέγκας, δεν προκαλεί έκπληξη ότι έξι από αυτά βρίσκονται μόνο στη Strip. Αυτό το συγκεκριμένο ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές, φωτεινές χρυσές αψίδες του, που ταιριάζουν με την αισθητική της περιοχής.

Ρόσγουελ, Νέο Μεξικό

Αυτό το κατάστημα είναι γνωστό ως το «ιπτάμενο δισκάκι» McDonald’s και είναι πραγματικά… εξωγήινο. Είναι εμπνευσμένο από την ιστορία του Ρόσγουελ με εξωγήινους και διαθέτει ακόμη και παιδότοπο με διαστημική θεματολογία στο εσωτερικό του.