ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

 29.04.2026 - 17:36
Η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου τοποθετείται χρονικά μέχρι τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Όπως εξήγησε, η Ιερά Σύνοδος έχει προγραμματίσει τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις στις 18, 19 και 20 Μαΐου, με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση και τελική έγκριση του νέου καταστατικού, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο καθαίρεσης του τέως Μητροπολίτη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνισε πως δεν υπάρχει επί του παρόντος συγκεκριμένη εισήγηση προς την Ιερά Σύνοδο, σημειώνοντας ότι το θέμα θα εξεταστεί εφόσον προκύψουν δεδομένα που το δικαιολογούν. Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για συνεχιζόμενες καταγγελίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως αρνητικές για το εκκλησιαστικό κλίμα και την κοινωνική ηρεμία.

Παράλληλα, απέρριψε ισχυρισμούς ότι οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου βασίστηκαν σε καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου ή άλλων προσώπων, τονίζοντας ότι τα ζητήματα που τέθηκαν προς εξέταση αφορούσαν αποκλειστικά εκκλησιολογικά θέματα. Μεταξύ αυτών, ανέφερε φαινόμενα ζηλωτισμού και στάσεις που σχετίζονται με τη σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με άλλες χριστιανικές ομολογίες, καθώς και τη στάση απέναντι στις αποφάσεις της Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού και τα αιτήματα για επανεξέταση, ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε ότι το ζήτημα έχει ήδη αξιολογηθεί επανειλημμένα, ενώ οι αποφάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου έχουν επικυρωθεί δύο φορές από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γεγονός που –όπως υπογράμμισε– περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω συνέχισης της υπόθεσης.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί παρόμοια στάση από άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την ορθόδοξη διδασκαλία θα πρέπει να εξετάζεται θεσμικά, ανεξαρτήτως προσώπου.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως το ζήτημα καθαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα των επικείμενων συνεδριάσεων, καθώς αυτές επικεντρώνονται αποκλειστικά στο νέο καταστατικό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 20 Μαΐου αναμένεται η έγκρισή του, ενώ η εκλογή νέου Μητροπολίτη τοποθετείται χρονικά εντός του ίδιου μήνα.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πάφο, στο περιθώριο επιστημονικής ημερίδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

