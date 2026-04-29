ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ
 29.04.2026 - 18:58
Συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο επετειακό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας για έρευνες της Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, αλλά και ερωτηθείς αν θεωρεί πως πρόκειται για αντίδραση στις δικές του αναφορές για συμφωνίες αναφορικά με το κυπριακό φυσικό αέριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους προέβη ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Εμείς συνεχίζουμε στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, της σχετικής Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Είδατε ότι ο ενεργειακός μας σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με τη Chevron και με την ENI και με την TOTAL.

Χαίρομαι, και ελπίζω σύντομα να έχουμε δημόσιες ανακοινώσεις, υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες για να εξασφαλίσουν καινούρια τεμάχια στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε προχωρήσει στη συμφωνία με τον Λίβανο που ήταν σε εκκρεμότητα για τόσα χρόνια, συνεχίζουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ερωτηθείς αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον λόγω και της κατάστασης στην περιοχή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «σίγουρα. Σίγουρα οι εξελίξεις στην περιοχή σε σχέση με το τι έγινε το 2022 με την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το πρώτο ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη. Ήρθε τώρα αυτή η κατάσταση, η οποία επηρεάζει άμεσα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζητήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και είναι σε αυτό το πλαίσια που στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συνέργειες, οι συνεργασίες ανάμεσα στα κράτη της περιοχής αποκτούν ακόμη περισσότερο γεωστρατηγική σημασία για την Ευρώπη, γιατί όντως η περιοχή μπορεί να λειτουργήσει, δύναται να αναπτυχθεί ως ένας ενεργειακός εναλλακτικός διάδρομος για την Ευρώπη».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει νέος γύρος αδειοδότησης σύντομα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θα δούμε, να κάνουμε λίγη υπομονή, είμαστε σε συζητήσεις και αναλόγως θα πράξουμε αυτό που πρέπει». 

