Like Online
Viral πατέρας που λιποθύμησε κατά τη διάρκεια καισαρικής - VIDEO

Viral πατέρας που λιποθύμησε κατά τη διάρκεια καισαρικής - VIDEO

Ένας πατέρας στη Βραζιλία λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα τοκετού τη στιγμή που γεννιόταν με καισαρική το δεύτερο παιδί του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο καθώς το ζευγάρι είχε προσλάβει φωτογράφους για τον τοκετό, και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα συνέβησαν στις 18 Απριλίου όταν ο Μαϊκόν Πεντρόζο κατέρρευσε σε νοσοκομείο της πόλης Κρισιούμα, ενώ παρακολουθούσε τη σύζυγό του, Μαριάνε Φελίπε, να φέρνει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη τους. Ενώ κρατούσε το χέρι της γυναίκας του και το μωρό γεννιόταν, γιατρός έσπευσε να τον συγκρατήσει και να τον κατεβάσει προσεκτικά στο πάτωμα, όπου τελικά ο Πεντρόζο έχασε τις αισθήσεις του. Τις ανέκτησε λίγο αργότερα, δεν θυμόταν όμως τη γέννηση της κόρης του. «Δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ.

Το ζευγάρι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, όταν έσπασαν τα νερά της μητέρας. Οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καισαρική τομή και, σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, όλα κυλούσαν ομαλά. Οι φωτογράφοι Πατρίσια Φόγκελ και Βιβιάνε Μπόρχες, που κάλυπταν τη διαδικασία, ανέφεραν ότι το κλίμα ήταν ήρεμο και όλο, ιατρική ομάδα και γονείς, έδειχναν σίγουροι. Στη συνέχεια, στις 8:24 π.μ., την στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, ο πατέρας λιποθύμησε. Οι δύο επαγγελματίες, που όπως δήλωσαν έχουν καταγράψει περισσότερους από 1.500 τοκετούς, σημείωσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του σε αίθουσα τοκετού. Παρά την αναστάτωση, ο πατέρας συνήλθε γρήγορα και κατάφερε λίγο αργότερα να περάσει χρόνο με τη νεογέννητη κόρη του.

Viral το βίντεο στο διαδίκτυο -Τι σχολίασαν οι χρήστες των σόσιαλ

Το στιγμιότυπο από την αίθουσα τοκετού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε σχεδόν 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ. «Οι γυναίκες δεν συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τον πατέρα. Μείνε δυνατός, πολεμιστή!», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας. «Φανταστείτε να σας κόβονται επτά στρώματα δέρματος και ο σύζυγός σας να λέει στο παρασκήνιο: “Αλλά το πέρασα χειρότερα επειδή λιποθύμησα”», αστειεύτηκε άλλος. «Αν ήμουν η νοσοκόμα, δεν θα μπορούσα να σταματήσω να γελάω», σχολίασε τρίτος. Τέλος, κάποιος υποστήριξε ότι ίσως ο πατέρας θα έπρεπε να μην βρίσκεται στην αίθουσα τοκετού γράφοντας «Δεν θέλω να ακουστώ σκληρός, αλλά όπως έλεγε η γιαγιά μου, αυτός που δεν μπαίνει εμπόδιο είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο».

Πηγή: iefimerida

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων της Αστυνομίας - Δείτε τον κατάλογο
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη: «Άνιση η μάχη, αλλά δεν θα τα βάλω κάτω - Έχω απέναντί μου όλο το σύστημα εξουσίας»
«Βόμβα» Χρ. Τορναρίτη: «Θα έλυνα το Κυπριακό σε 72 ώρες μέσω Τραμπ – Υποψήφιοι του Φειδία μου λένε πως θα έρθουν μαζί μου»
Στιγμές τρόμου στη Λεμεσό: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Έτσι έγινε το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Κυριάκου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

ΠτΔ: Ενδιαφέρον από εταιρείες να εξασφαλίσουν νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ

Καταζητείται ο Αλέξανδρος από Λευκωσία: Αυτός είναι ο λόγος - Φωτογραφία του στην δημοσιότητα

Χριστοδουλίδης: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου «ακρογωνιαίος λίθος» της οικονομίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοοικονομικής μας αρχιτεκτονικής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης το βράδυ της Τετάρτης, απευθυνόμενος σε εκδήλωση για την 30ή επέτειο της ΕΚΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεχίζεται η διαμάχη Παπαδόπουλου - Μιχαηλίδη: Νέα «πυρά» με φόντο το Κυπριακό - Πέρασε στην αντεπίθεση ο Οδυσσέας

Ανησυχία στα κατεχόμενα από πτήσεις F-16: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί»

Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, η Ρωσία προτείνει εκεχειρία στην Ουκρανία για μία ημέρα

Νέα εξέλιξη στις Φυλακές: Σύλληψη 37χρονου μετά τον εντοπισμό κινητών

Θρίλερ στην Εκκλησία Κύπρου: Κλείνει ο φάκελος ή ανοίγουν νέα μέτωπα; Οι κρίσιμες ημερομηνίες που φέρνουν εξελίξεις

«Κατέρρευσε» ειδικευόμενη παιδίατρος μετά από συνεχόμενες εφημερίες – Συγκλονίζει το βίντεο

Viral πριν τον γάμο! Ο χορός Φειδία και Στυλιάνας που συζητά όλη η Κύπρος - Μας έδειξαν στιγμιότυπα - Δείτε βίντεο

