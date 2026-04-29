Viral πατέρας που λιποθύμησε κατά τη διάρκεια καισαρικής - VIDEO

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο καθώς το ζευγάρι είχε προσλάβει φωτογράφους για τον τοκετό, και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα συνέβησαν στις 18 Απριλίου όταν ο Μαϊκόν Πεντρόζο κατέρρευσε σε νοσοκομείο της πόλης Κρισιούμα, ενώ παρακολουθούσε τη σύζυγό του, Μαριάνε Φελίπε, να φέρνει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη τους. Ενώ κρατούσε το χέρι της γυναίκας του και το μωρό γεννιόταν, γιατρός έσπευσε να τον συγκρατήσει και να τον κατεβάσει προσεκτικά στο πάτωμα, όπου τελικά ο Πεντρόζο έχασε τις αισθήσεις του. Τις ανέκτησε λίγο αργότερα, δεν θυμόταν όμως τη γέννηση της κόρης του. «Δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ.

👨‍🍼 O que era para ser apenas o nascimento de uma filha terminou com um susto para a família de Maicon Pedroso, em Criciúma (SC).

Το ζευγάρι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, όταν έσπασαν τα νερά της μητέρας. Οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καισαρική τομή και, σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στην αίθουσα, όλα κυλούσαν ομαλά. Οι φωτογράφοι Πατρίσια Φόγκελ και Βιβιάνε Μπόρχες, που κάλυπταν τη διαδικασία, ανέφεραν ότι το κλίμα ήταν ήρεμο και όλο, ιατρική ομάδα και γονείς, έδειχναν σίγουροι. Στη συνέχεια, στις 8:24 π.μ., την στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, ο πατέρας λιποθύμησε. Οι δύο επαγγελματίες, που όπως δήλωσαν έχουν καταγράψει περισσότερους από 1.500 τοκετούς, σημείωσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του σε αίθουσα τοκετού. Παρά την αναστάτωση, ο πατέρας συνήλθε γρήγορα και κατάφερε λίγο αργότερα να περάσει χρόνο με τη νεογέννητη κόρη του.

Viral το βίντεο στο διαδίκτυο -Τι σχολίασαν οι χρήστες των σόσιαλ

Το στιγμιότυπο από την αίθουσα τοκετού αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και συγκέντρωσε σχεδόν 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ. «Οι γυναίκες δεν συνειδητοποιούν πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για τον πατέρα. Μείνε δυνατός, πολεμιστή!», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας. «Φανταστείτε να σας κόβονται επτά στρώματα δέρματος και ο σύζυγός σας να λέει στο παρασκήνιο: “Αλλά το πέρασα χειρότερα επειδή λιποθύμησα”», αστειεύτηκε άλλος. «Αν ήμουν η νοσοκόμα, δεν θα μπορούσα να σταματήσω να γελάω», σχολίασε τρίτος. Τέλος, κάποιος υποστήριξε ότι ίσως ο πατέρας θα έπρεπε να μην βρίσκεται στην αίθουσα τοκετού γράφοντας «Δεν θέλω να ακουστώ σκληρός, αλλά όπως έλεγε η γιαγιά μου, αυτός που δεν μπαίνει εμπόδιο είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο».

Πηγή: iefimerida