Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

ΑρχικήΔιεθνή
 01.05.2026 - 19:33
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη συμφωνία εμπορίου.

Σε ανάρτησή του, γνωστοποίησε ότι οι δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν στο 25%, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή νέων εργοστασίων, συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χαρακτήρισε ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες μονάδες παραγωγής, που θα στελεχωθούν από Αμερικανούς εργαζομένους, αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία, ενώ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Δείτε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ μετά το νέο τζάκ-ποτ - Πόσα θα μοιράσει
Σε αντίθετη τροχιά: «Πεθαίνουν για συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Οδυνηρά πλήγματα «υπόσχεται» η Τεχεράνη
Ανατροπή στο καιρικό... μενού - Πότε έρχεται ψυχρή αέρια μάζα και τι φέρνει μαζί της
Εργατική Πρωτομαγιά: Οι αγώνες που έγιναν για το 8ωρο – Έτσι ξεκίνησε στην Κύπρο
Πλούσιος μπουφές την Πρωτομαγιά: 11+1 εστιατόρια σε πόλεις και χωριά για απολαυστικό φαγητό
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

 

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - «Χτίστηκε» πύργος μέσα στα σύννεφα -Δείτε φωτογραφία

Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι - Πως να τους ξεγελάσετε

Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

