ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στο μέλλον της Δημοκρατίας» – Το κάλεσμα στους νέους

 24.05.2026 - 13:53
Με χαμόγελα, αισιοδοξία και… χορεύοντας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φειδίας Παναγιώτου, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τους γονείς του.

Ο Ευρωβουλευτής βρέθηκε στο δημοτικό σχολείο του Μενίκου, το χωριό από το οποίο κατάγεται, στέλνοντας το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα για την επόμενη μέρα της πολιτικής σκηνής του τόπου.

​Στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την κάλπη, ο Φειδίας Παναγιώτου εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι εργάζονται σήμερα για τη διεξαγωγή των εκλογών, τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά και τους πολίτες που έχουν ήδη προσέλθει για να ψηφίσουν. Έστειλε μάλιστα ευχές για καλή επιτυχία σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλους τους υποψήφιους που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.

​Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας εξέφρασε την πίστη ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μετά το πρώτο βήμα που έγινε στις Ευρωεκλογές, σήμερα γυρίζουμε σελίδα στο μέλλον της δημοκρατίας στην Κύπρο.

​Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να απευθυνθεί με τον δικό του, αυθόρμητο τρόπο στη νεολαία, υπενθυμίζοντας ότι οι κάλπες κλείνουν στις έξι το απόγευμα. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι συνηθίζουν να πηγαίνουν στα εκλογικά κέντρα αργότερα το απόγευμα, τους κάλεσε με νόημα να μην το αμελήσουν και να δώσουν δυναμικό παρών.

Στυλιάνα Αβερκίου: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην κάλπη- Η all white εμφάνιση δίπλα στον Φειδία

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους - Δείτε σε ποιο σημείο - Δείτε φωτογραφίες

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

LIVE: Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία – Στο 32,3% η προσέλευση

  •  24.05.2026 - 06:23
  •  24.05.2026 - 10:39
  •  24.05.2026 - 12:25
  •  24.05.2026 - 06:31
  •  24.05.2026 - 11:01
  •  24.05.2026 - 11:45
  •  24.05.2026 - 13:12
