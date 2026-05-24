Φειδίας Παναγιώτου: «Σήμερα γυρίζουμε σελίδα στο μέλλον της Δημοκρατίας» – Το κάλεσμα στους νέους

Ο Ευρωβουλευτής βρέθηκε στο δημοτικό σχολείο του Μενίκου, το χωριό από το οποίο κατάγεται, στέλνοντας το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα για την επόμενη μέρα της πολιτικής σκηνής του τόπου.

​Στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά την κάλπη, ο Φειδίας Παναγιώτου εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι εργάζονται σήμερα για τη διεξαγωγή των εκλογών, τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά και τους πολίτες που έχουν ήδη προσέλθει για να ψηφίσουν. Έστειλε μάλιστα ευχές για καλή επιτυχία σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλους τους υποψήφιους που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.

​Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας εξέφρασε την πίστη ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μετά το πρώτο βήμα που έγινε στις Ευρωεκλογές, σήμερα γυρίζουμε σελίδα στο μέλλον της δημοκρατίας στην Κύπρο.

​Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να απευθυνθεί με τον δικό του, αυθόρμητο τρόπο στη νεολαία, υπενθυμίζοντας ότι οι κάλπες κλείνουν στις έξι το απόγευμα. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι συνηθίζουν να πηγαίνουν στα εκλογικά κέντρα αργότερα το απόγευμα, τους κάλεσε με νόημα να μην το αμελήσουν και να δώσουν δυναμικό παρών.