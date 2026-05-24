Κατανομή Εδρών: Θρίλερ στη Λεμεσό μέχρι την τελευταία στιγμή - Πόσες πάνε σε κάθε κόμμα – Αναλυτικά ανά επαρχία

Οι τελικές κατανομές αναδεικνύουν τόσο τις πολιτικές μετατοπίσεις όσο και τις τοπικές δυναμικές που διαμορφώθηκαν στην εκλογική αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μεγάλο θρίλερ τελευταία στιγμή με μία έδρα στη Λεμεσό που πηγαινοερχόταν μεταξύ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΕΛΑΜ, και τελικά την κλείδωσε το ΕΛΑΜ.

Παγκύπρια

ΔΗΣΥ: 17

ΑΚΕΛ: 15

ΕΛΑΜ: 8

ΔΗΚΟ: 8

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 4

ΑΛΜΑ: 4

Λευκωσία

ΔΗΣΥ: 6 (Κέρδισε μία έδρα από το 2021)

ΑΚΕΛ: 5 (Έχασε μία έδρα)

ΕΛΑΜ: 2 (Κέρδισε μία έδρα)

ΔΗΚΟ: 3 (Διατήρησε τις έδρες του)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)

ΑΛΜΑ: 2 (νέα είσοδος)

Κερύνεια

ΔΗΣΥ: 1 (Έχασε μία έδρα)

ΑΚΕΛ: 1 (κέρδισε μία έδρα)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)

Αμμόχωστος

ΔΗΣΥ: 3 (έχασε μία έδρα)

ΑΚΕΛ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)

ΕΛΑΜ: 2 (κέρδισε μία έδρα)

ΔΗΚΟ: 1 (έχασε μία έδρα)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)

ΑΛΜΑ: 1 (νέα είσοδος)

Λάρνακα

ΔΗΣΥ: 2 (διατήρησε τις έδρες του)

ΑΚΕΛ: 2 (κέρδισε μία έδρα)

ΕΛΑΜ: 1 (διατήρησε την έδρα του)

ΔΗΚΟ: 1 (διατήρησε την έδρα του)

Λεμεσός

ΔΗΣΥ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)

ΑΚΕΛ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)

ΕΛΑΜ: 2 (κέρδισε μία έδρα)

ΔΗΚΟ: 2 (διατήρησε τις έδρες του)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)

ΑΛΜΑ:1 (νέα είσοδος)

Πάφος

ΔΗΣΥ: 2 (κέρδισε μία έδρα)

ΑΚΕΛ: 1 (διατήρησε την έδρα του)

ΕΛΑΜ: 1 (κέρδισε την έδρα που έχασε η ΕΔΕΚ)

ΔΗΚΟ: 1 (διατήρησε την έδρα του)