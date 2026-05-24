Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚατανομή Εδρών: Θρίλερ στη Λεμεσό μέχρι την τελευταία στιγμή - Πόσες πάνε σε κάθε κόμμα – Αναλυτικά ανά επαρχία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατανομή Εδρών: Θρίλερ στη Λεμεσό μέχρι την τελευταία στιγμή - Πόσες πάνε σε κάθε κόμμα – Αναλυτικά ανά επαρχία

 24.05.2026 - 22:02
Κατανομή Εδρών: Θρίλερ στη Λεμεσό μέχρι την τελευταία στιγμή - Πόσες πάνε σε κάθε κόμμα – Αναλυτικά ανά επαρχία

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και την οριστικοποίηση των ποσοστών, ξεκαθαρίζει πλέον η εικόνα για την κατανομή των εδρών στη νέα Βουλή.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

Τα κόμματα διαμορφώνουν τις κοινοβουλευτικές τους δυνάμεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες ανά επαρχία, καθώς σε αρκετές περιφέρειες οι ισορροπίες κρίθηκαν οριακά.

Οι τελικές κατανομές αναδεικνύουν τόσο τις πολιτικές μετατοπίσεις όσο και τις τοπικές δυναμικές που διαμορφώθηκαν στην εκλογική αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μεγάλο θρίλερ τελευταία στιγμή με μία έδρα στη Λεμεσό που πηγαινοερχόταν μεταξύ ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ-ΕΛΑΜ, και τελικά την κλείδωσε το ΕΛΑΜ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

Παγκύπρια
ΔΗΣΥ: 17
ΑΚΕΛ: 15
ΕΛΑΜ: 8
ΔΗΚΟ: 8
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 4
ΑΛΜΑ: 4

Λευκωσία
ΔΗΣΥ: 6 (Κέρδισε μία έδρα από το 2021)
ΑΚΕΛ: 5 (Έχασε μία έδρα)
ΕΛΑΜ: 2 (Κέρδισε μία έδρα)
ΔΗΚΟ: 3 (Διατήρησε τις έδρες του)
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)
ΑΛΜΑ: 2 (νέα είσοδος)

Κερύνεια
ΔΗΣΥ: 1 (Έχασε μία έδρα)
ΑΚΕΛ: 1 (κέρδισε μία έδρα)
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)

Αμμόχωστος
ΔΗΣΥ: 3 (έχασε μία έδρα)
ΑΚΕΛ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)
ΕΛΑΜ: 2 (κέρδισε μία έδρα)
ΔΗΚΟ: 1 (έχασε μία έδρα) 
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)
ΑΛΜΑ: 1 (νέα είσοδος)

Λάρνακα
ΔΗΣΥ: 2 (διατήρησε τις έδρες του)
ΑΚΕΛ: 2 (κέρδισε μία έδρα)
ΕΛΑΜ: 1 (διατήρησε την έδρα του)
ΔΗΚΟ: 1 (διατήρησε την έδρα του)

Λεμεσός
ΔΗΣΥ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)
ΑΚΕΛ: 3 (διατήρησε τις έδρες του)
ΕΛΑΜ: 2 (κέρδισε μία έδρα)
ΔΗΚΟ: 2 (διατήρησε τις έδρες του)
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 1 (νέα είσοδος)
ΑΛΜΑ:1 (νέα είσοδος)

Πάφος
ΔΗΣΥ: 2 (κέρδισε μία έδρα)
ΑΚΕΛ: 1 (διατήρησε την έδρα του)
ΕΛΑΜ: 1 (κέρδισε την έδρα που έχασε η ΕΔΕΚ)
ΔΗΚΟ: 1 (διατήρησε την έδρα του)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Εικόνες σοκ από την Κοφίνου: Διαλυμένα αυτοκίνητα και απίστευτο κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο εν μέσω βροχής
Στυλιάνα Αβερκίου: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην κάλπη- Η all white εμφάνιση δίπλα στον Φειδία
Έτσι θα υπολογιστούν οι βουλευτικές έδρες κάθε κομματικού συνδυασμού - Η διαδικασία
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
Πέθανε ο Δήμος Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατροπή στις κάλπες: Αυτά τα νέα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή

 24.05.2026 - 22:04
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το €1.000.000

 24.05.2026 - 22:06
LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Μέχρι τέλους το κλείδωμα των εδρών στα κόμματα αλλά και στους Βουλευτές. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

  •  24.05.2026 - 13:23
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

  •  24.05.2026 - 22:40
Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

  •  24.05.2026 - 23:59
Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

  •  24.05.2026 - 22:00
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

  •  24.05.2026 - 22:19
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

  •  24.05.2026 - 23:24
Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

  •  24.05.2026 - 22:20
Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσες ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσες ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

  •  24.05.2026 - 21:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα