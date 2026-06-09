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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

 09.06.2026 - 17:55
Ραγδαίες εξελίξεις με τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ προσώπων

Σοβαρή είναι η κατάσταση του 23χρονου νεαρού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επεισόδιο με άλλα πρόσωπα στα Κάτω Πολεμίδια, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού Λευτέρη Κυριάκου.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι «λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ότι είχε παραδοθεί πρόσωπο 23 ετών από τη συγκεκριμένη περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο αφού έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι».

«Αμέσως στη σκηνή μετέβησαν αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, έχουν εντοπιστεί κηλίδες σε διάφορα σημεία, η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις προς αναζήτηση μαρτυρίας σχετικά με το περιστατικό», σημείωσε.

«Αναζητούμε πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να είχαν δει κάτι, να δώσουν οποιαδήποτε μαρτυρία σε σχέση με το συμβάν όπως επίσης και άλλα τεκμήρια που προσπαθούμε να εντοπίσουμε στην περιοχή», πρόσθεσε.

«Εκ πρώτης φαίνεται να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ κάποιων προσώπων, τουλάχιστον δύο, και επέφερε τον τραυματισμό του 23χρονου», ανέφερε ο κ. Κυριάκου, επισημαίνοντας ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και βρίσκεται στο χειρουργείο.

«Είναι μια περιοχή όπου συχνά βρίσκονται νεαρά πρόσωπα λόγω των καφενείων που βρίσκονται στον χώρο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αναζητούμε μαρτυρία που να μας οδηγεί στα πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν».

«Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με το θύμα», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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