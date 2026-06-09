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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραπέμφθηκαν σε δίκη τέσσερις κατηγορούμενοι για τα ναρκωτικά και το οπλοστάσιο

 09.06.2026 - 19:07
Παραπέμφθηκαν σε δίκη τέσσερις κατηγορούμενοι για τα ναρκωτικά και το οπλοστάσιο

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για καταχώρηση για εκδίκαση υπόθεσης εναντίον τους, παρουσιάστηκαν σήμερα τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 25, 31, 34 και 45, που τελούσαν υπό κράτηση σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και κατοχής πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με ημερομηνία πρώτης δικάσιμου τις 09 Οκτωβρίου, 2026. Το Δικαστήριο διέταξε όπως οι τρεις κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας, στις 09 Οκτωβρίου, ενώ διέταξε όπως ο τέταρτος κατηγορούμενος, άντρας ηλικίας 45 ετών, αφεθεί ελεύθερος με όρους που διασφαλίζουν την παρουσία του στην επόμενη δικάσιμο.

Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους, άντρες ηλικίας 25 και 34 ετών, συνελήφθησαν από μέλη της ΜΜΑΔ στις 23 Μαΐου, όταν στο αυτοκίνητο με το οποίο εντοπίστηκαν να διακινούνται σε περιοχή στην Αγλαντζιά, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη μεικτού βάρους 20 γραμμαρίων, ξηρή φυτική ύλη μεικτού βάρους πέντε γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας.

Στην κατοικία του 25χρονου, όπου στη συνέχεια έγινε έρευνα, εντοπίστηκαν έξι πιστόλια, 299 σφαίρες, 22 συσκευασίες που περιείχαν χάπια ελεγχόμενου φαρμάκου, καθώς και άλλα πέντε γραμμάρια ξηρής φυτικής ύλης μεικτού βάρους.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και κατοχής πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, ανέλαβαν η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) και το ΤΑΕ Λευκωσίας αντίστοιχα.

Ακολούθησαν οι συλλήψεις του 45χρονου και του 31χρονου, στις 29 και 31 Μαΐου αντίστοιχα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από την ΥΚΑΝ.

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