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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε κινητοποίηση τέθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης - Ξέσπασε πυρκαγιά στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

 09.06.2026 - 19:19
Σε κινητοποίηση τέθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης - Ξέσπασε πυρκαγιά στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Τρίτη 09 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:10, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σε περιοχή της κοινότητας Λυμπιών, της επαρχίας Λευκωσίας.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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