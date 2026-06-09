Σε κινητοποίηση τέθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης - Ξέσπασε πυρκαγιά στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.