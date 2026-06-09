Σε κινητοποίηση τέθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης - Ξέσπασε πυρκαγιά στην επ. Λευκωσίας - Δείτε σε ποια περιοχή

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Απτά αποτελέσματα από την κυβερνητική πολιτική για το Στεγαστικό
Η πολιτική της Κυβέρνησης για το Στεγαστικό, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και υπάρχουν απτά αποτελέσματα.
Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:30 αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης, μετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία άτομα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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