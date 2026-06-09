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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φονικό στην Παρεκκλησιά: Φλεγόμενο αυτοκίνητο έκρυβε διπλό έγκλημα - Ισόβια κάθειρξη για 24χρονο

 09.06.2026 - 19:46
Φονικό στην Παρεκκλησιά: Φλεγόμενο αυτοκίνητο έκρυβε διπλό έγκλημα - Ισόβια κάθειρξη για 24χρονο

Διαδοχικές ποινές διά βίου φυλάκισης σε άντρα ηλικίας 24 ετών, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, αφού έκρινε ένοχο τον 24χρονο για τη διάπραξη των φόνων δύο αντρών, ηλικίας 38 και 39 ετών, τον Ιούλιο του 2024, στην επαρχία Λεμεσού.

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται, με δεύτερο κατηγορούμενο, άντρα ηλικίας 20 ετών, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης, των δύο αντρών.

Οι 38χρονος και 39χρονος εντοπίστηκαν νεκροί, σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε χωμάτινο δρόμο, παρά τον κύριο δρόμο Παρεκκλησιάς–Κελλακίου, στις 31 Ιουλίου, 2024. Από τη νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε από ιατροδικαστές στις δύο σορούς, διαπιστώθηκε ότι, ο θάνατος των δύο προσώπων οφειλόταν σε τραυματισμό τους από πυροβολισμό.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λεμεσού.

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