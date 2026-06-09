Φονικό στην Παρεκκλησιά: Φλεγόμενο αυτοκίνητο έκρυβε διπλό έγκλημα - Ισόβια κάθειρξη για 24χρονο

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται, με δεύτερο κατηγορούμενο, άντρα ηλικίας 20 ετών, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης, των δύο αντρών.

Οι 38χρονος και 39χρονος εντοπίστηκαν νεκροί, σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε χωμάτινο δρόμο, παρά τον κύριο δρόμο Παρεκκλησιάς–Κελλακίου, στις 31 Ιουλίου, 2024. Από τη νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε από ιατροδικαστές στις δύο σορούς, διαπιστώθηκε ότι, ο θάνατος των δύο προσώπων οφειλόταν σε τραυματισμό τους από πυροβολισμό.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λεμεσού.