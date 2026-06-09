Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Οφείλουμε να απαντήσουμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για το περιστατικό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.

Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, από θαλάσσιο drone.

protothema.gr