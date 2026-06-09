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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 66χρονη και της απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Τι αναφέρει καταγγελία

 09.06.2026 - 20:02
Νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 66χρονη και της απέσπασαν χιλιάδες ευρώ - Τι αναφέρει καταγγελία

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις διερευνά στην επαρχία Πάφου η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου, γυναίκα ηλικίας 66 ετών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 66χρονης, τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις, στην οποία και δημιούργησε λογαριασμό. Ακολούθως, άγνωστη της γυναίκα, σε επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την έπεισε να επενδύσει ποσό 250 ευρώ, το οποίο η 66χρονη μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που η ύποπτη της υπέδειξε.

Αφού ο λογαριασμός που είχε δημιουργήσει η 66χρονη παρουσίασε κέρδη από τη δήθεν επένδυση της, η ίδια πείστηκε από την άγνωστη της γυναίκα να επενδύσει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ύψους 4,245 ευρώ, μεταφέροντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που της υποδείκνυε η ύποπτη.

Όταν τέλη Μαΐου η 66χρονη ζήτησε από την άγνωστη της γυναίκα την επιστροφή των χρημάτων της, η ύποπτη της ζήτησε να καταβάλει δύο χρηματικά ποσά ύψους 1,164 ευρώ και 989 ευρώ, δήθεν για σκοπούς αποπληρωμής φορολογίας στα κέρδη των επενδύσεων της. Η 66χρονη απέστειλε τα χρήματα με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της άγνωστης γυναίκας, ωστόσο όταν η ύποπτη απαίτησε επιπρόσθετα χρήματα, η 66χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή, προτρέποντας το κοινό όπως, για τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

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