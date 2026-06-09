Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Αντωνίου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Απτά αποτελέσματα από την κυβερνητική πολιτική για το Στεγαστικό
Η πολιτική της Κυβέρνησης για το Στεγαστικό, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο και υπάρχουν απτά αποτελέσματα.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ώρα 11:30.
Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.
Η ταφή θα γίνει στο κοινοτικό κοιμητήριο Λακατάμιας (Βιομηχανική Περιοχή).
Αντί στεφάνων παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου "Αροδαφνούσα".
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