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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Αντωνίου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 09.06.2026 - 20:20
Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Αντωνίου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γεωργίας Αντωνίου, 67 ετών από Λευκωσία και τέως κάτοικο Ανθούπολης.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, ώρα 11:30.

Η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.

Η ταφή θα γίνει στο κοινοτικό κοιμητήριο Λακατάμιας (Βιομηχανική Περιοχή).

Αντί στεφάνων παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου "Αροδαφνούσα".

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