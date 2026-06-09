Νέο ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του και έκλεψε τις εντυπώσεις- Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφίες

Ένας νέος, μοναδικός προορισμός επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της φιλοξενίας στην Αγία Νάπα συνδυάζοντας την κοσμοπολίτικη αύρα της περιοχής με την απόλυτη ηρεμία.

Το The Nines, το ολοκαίνουργιο luxury ξενοδοχείο 5 αστέρων, άνοιξε τις πόρτες του τον περασμένο Μάϊο και υπόσχεται να χαρίσει στους επισκέπτες του μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία, σχεδιασμένη με λεπτομέρεια για να προσφέρει χαλάρωση, αναζωογόνηση και απόλαυση.

Σε μια προνομιακή τοποθεσία, μια ανάσα από τη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία Βαθιά Γωνιά, το The Nines αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να αποδράσει κανείς από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας κορυφαίες παροχές σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Οπτική και αισθητική εμπειρία

Από τα πρώτα βήματα στο The Nines, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με μια φιλοσοφία εκλεπτυσμένου μινιμαλισμού που ηρεμεί το βλέμμα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, με τα εντυπωσιακά ψηλά ταβάνια και τις floor-to-ceiling τζαμαρίες, επιτρέπουν στο άφθονο μεσογειακό φως να κατακλύζει το εσωτερικό, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να νιώσει την αυθεντική πολυτέλεια μέσα από τα υλικά που ντύνουν το ξενοδοχείο. Κομψά μάρμαρα συνδυάζονται αρμονικά με τη ζεστασιά από το ξύλο καρυδιάς, ενώ οι καινοτόμες τεχνοτροπίες και οι εντυπωσιακά σχεδιασμένοι κήποι δημιουργούν ένα σκηνικό που προσφέρει γαλήνη σε κάθε βήμα.

Βουτιές στη μεγαλύτερη πισίνα της Αγίας Νάπας

Το σημείο αναφοράς της εμπειρίας στο The Nines είναι, χωρίς αμφιβολία, η εντυπωσιακή κεντρική του πισίνα, η μεγαλύτερη στην Αγία Νάπα. Ο επισκέπτης μπορεί να χαλαρώσει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο σε αναπαυτικές ξαπλώστρες, να απολαύσει δροσερά, signature cocktails και εκλεκτά ποτά από το pool bar και να γευτεί ανάλαφρες, γκουρμέ επιλογές στο εστιατόριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο νερό.

Ένα ταξίδι αναζωογόνησης στο Wellness Spa



Για όσους αναζητούν την απόλυτη σωματική και πνευματική αποφόρτιση, το Wellness Spa προσφέρει έναν σύγχρονο «ναό» ευεξίας. Οι επισκέπτες μπορούν να αφεθούν στα χέρια των ειδικών και να απολαύσουν εξειδικευμένες θεραπείες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που υπόσχονται μια βαθιά αίσθηση χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Γαστρονομία που εκπλήσσει τον ουρανίσκο

Η εμπειρία στο The Nines δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει ένα ανατρεπτικό γαστρονομικό ταξίδι. Τα εστιατόρια και τα μπαρ του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν από μόνα τους γαστρονομικούς προορισμούς.

Οι λάτρεις του καλού φαγητού έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πιάτα που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνικές μαγειρικής, με φρέσκιες πρώτες ύλες και αγνά υλικά. Η κουζίνα παντρεύει δημιουργικά τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την τοπική παράδοση, προσφέροντας γευστικές εκπλήξεις που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Εταιρική Ταυτότητα



Το The Nines είναι το πρώτο μεγάλο έργο της εταιρείας Marystone Co Ltd. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2019 από Κύπριους επενδυτές με ξεκάθαρο όραμα την υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στην Κύπρο.