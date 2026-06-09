Χέσαμε πάνω μας: Η Άμεση Δικτατορία τερματίζει καριέρες

Η κομψότατη, γεμάτη πολιτικό βάθος δήλωση του ίδιου του Φειδία, ο οποίος με ύφος χιλίων youtubers καυχιόταν πως “ο ΔΗΣΥ έχεσε πάνω του ότι θα έχανε την προεδρία της Βουλής, γι' αυτό και δέχθηκε τις προτάσεις μας”, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την επιπέδου Μελισσανίδη κωλοτούμπα του, είναι ενδεικτική του νέου ήθους της πολιτικής μας σκηνής - το να πεις ότι “ήταν στραβό το κλήμα το έφαγε και ο γάιδαρος” είναι understatement of the year! Ο ΔΗΣΥ εμφανίστηκε σοκαρισμένος από το -μετά συγχωρήσεως- χεσίδι αλλά ως γνωστόν όταν ανακατεύεσαι με τα πίτουρα σε τρώνε οι κότες, όταν κοιμάσαι με σκυλιά ξυπνάς με ψύλλους, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς και άλλες ωραίες φράσεις που υποδηλώνουν πως ο ΔΗΣΥ πάνω κάτω έριξε όση αξιοπρέπεια του είχε απομείνει στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι (σόρι για το σκατολογικό χιούμορ αλλά είπα να παραμείνω στο επίπεδο που εσείς εγκαινιάσατε). Μεταξύ μας, ο Φειδίας δεν είπε και ψέματα, ο ΔΗΣΥ όντως “έχεσε πάνω του” όταν διαπίστωσε ότι το ΔΗΚΟ ήταν έτοιμο να καταθέτει κάθε χρόνο στεφάνι στο μνημόσυνο του Γρίβα προκειμένου να λάβει ο Νικόλας τις ψήφους του ΕΛΑΜ, οπότε τους την έκατσε με τον Φειδία. Και μεταξύ μας, αν το τίμημα για την επανεκλογή της Αννίτας στη θέση της ΠτΒ είναι ένα βιντεάκι όπου του υπόσχεται πράγματα που δεν υλοποιούνται σε κανένα από τα αμέτρητα παράλληλα σύμπαντα της Marvel και το μισό... χέσιμο που τους έριξε μετά, χαλάλι, ας πάει και το παλιάμπελο. Τουλάχιστον δεν ξεφτιλίστηκε σαν το ΔΗΚΟ παρακαλώντας τα ορφανά του Γρίβα και του Κασιδιάρη.

Κι αν η.. αφόδευση του Φειδία απλά επιβεβαίωσε τη γραφικότητα της Άμεσης Δημοκρατίας, ο βουλευτής του κόμματος Δημήτρης Μπάρος έκανε επίδειξη της επικινδυνότητάς της. Όταν ο δημοσιογράφος του Βεργίνα TV Γιώργος Τάττης (ναι, ο ίδιος που ξεγύμνωσε την ασχετοσύνη του Φειδία πάνω σε βασικά θέματα της Ευρωβουλής σε μια συνέντευξη-κόλαφο που πρέπει να του έκοψε τουλάχιστον πέντε μονάδες) του είπε ότι σκοπεύει να ενημερώσει το κοινό του για τη συνεχή άρνηση των στελεχών της ΑΔ να εμφανιστούν στην εκπομπή του (ώστε να είναι και ο ίδιος καλυμμένος απέναντι στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης) ο κύριος “280 σταυροί” εξαπέλυσε μια χυδαία, τραμπουκική επίθεση στον συνάδελφο απειλώντας τον με το κλασικό “ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;” και ότι “θα του τερματίσει την καριέρα”. Αργότερα όταν η Κατερίνα Αγαπητού τον ρώτησε τι εννοεί με το “θα του τερματίσει την καριέρα”, ο Μπάρος -με το περίσσιο θράσος που προσφέρει το ελαττωματικό μας εκλογικό σύστημα σε κάποιον που εξελέγη με λιγότερες ψήφους κι από διαχειριστή πολυκατοικίας- δήλωσε ότι “ο κάθε άνθρωπος που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και αποτελεί παράσιτο για την κοινωνία, πρέπει να το βλέπουμε”. Και όλα αυτά από έναν πρώην ανεπάγγελτο με μοναδική προσφορά στην ανθρωπότητα τα προεκλογικά του βιντεάκια με παραλλαγή και μάσκες.

Αυτό είναι πλέον το επίπεδο της κυπριακής πολιτικής που, ας μην κρυβόμαστε, δεν έβγαζε ακριβώς και Ούλωφ Πάλμε. Κι αν 20.000 συμπατριώτες μας έστρωσαν τον δρόμο για την είσοδο του περιοδεύοντος θιάσου στη Βουλή, είναι ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το Προεδρικό που άνοιξαν την Κερκόπορτα νομιμοποιώντας την πολιτική ανυπαρξία και δίνοντας υπόσταση σε τύπους σαν τον Μπάρο. Το τίμημα αυτών των εκπτώσεων όμως, δεν είναι μόνο η γραφικότητα. Η επίθεση του Μπάρου δεν είναι άλλη μια κακή στιγμή κάποιου άπειρου στα social media, είναι ένας ευθύς κίνδυνος για την ίδια τη δημοκρατία και την ελευθεροτυπία. Όταν ένας βουλευτής με μηδαμινό πολιτικό εκτόπισμα (280 γαμημένοι σταυροί!) αισθάνεται τέτοια αλαζονεία και ασυλία ώστε να απειλεί ανοιχτά δημοσιογράφους, τότε μιλάμε για Άμεση Δικτατορία. Τη δικτατορία της αμάθειας, του τραμπουκισμού και του ψηφιακού όχλου, την οποία το σύστημα (που υποτίθεται ότι μάχονται) αγκάλιασε και ενσωμάτωσε πλήρως.

Και που θα φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα χειρότερα που έπονται...





