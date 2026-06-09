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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Στο τηλεφωνικό κέντρο του Telethon ο ΠτΔ - Απάντησε σε κλήσεις πολιτών

 09.06.2026 - 21:25
VIDEO: Στο τηλεφωνικό κέντρο του Telethon ο ΠτΔ - Απάντησε σε κλήσεις πολιτών

Στο τηλεφωνικό κέντρο του Telethon βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/6) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συμμετέχοντας για ακόμη μία χρονιά στις εκδηλώσεις του θεσμού που στηρίζει άτομα με μυϊκές και νευρολογικές παθήσεις.

Ο Πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης, καλώντας το κοινό να στηρίξει την προσπάθεια, ενώ δεν δίστασε να σηκώσει και ο ίδιος το τηλέφωνο, απαντώντας σε κλήσεις πολιτών που πραγματοποιούσαν τις εισφορές τους. Η παρουσία του προκάλεσε έντονη κινητικότητα στο τηλεφωνικό κέντρο, με τις κλήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχει στο Telethon, έναν θεσμό που μετρά 32 χρόνια προσφοράς.

«Είναι μια γιορτή προσφοράς, χαράς και αγάπης. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εθελοντές που βρίσκονται εδώ. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτόν τον σκοπό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστεί το ποσό που συγκεντρώθηκε την προηγούμενη χρονιά, καλώντας τους πολίτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για ενίσχυση του Telethon.

Ο Πρόεδρος συνεχάρη επίσης το ΡΙΚ, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μυοπαθών για τη διαχρονική συμβολή τους στον θεσμό, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μυϊκές και νευρολογικές παθήσεις.

Δείτε βίντεο:

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