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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 09.06.2026 - 21:50
Χαλάει και πάλι ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους γύρω 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, που σύντομα θα διαλυθούν. Νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά ή και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά θαλάσσιοι, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, στα ορεινά ή και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο και στα ανατολικά παράλια. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει γύρω στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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