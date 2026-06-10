ΗΠΑ και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης: Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Apache, απειλές για αντίποινα από την Τεχεράνη

Τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες «νόμιμης άμυνας» κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ουάσιγκτον (00:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγούμενη ημέρα.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν με πυρομαχικά ακριβείας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η διοίκηση μέσω της πλατφόρμας Χ.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση συνιστά «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης», ενώ πρόσθεσε ότι τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή.

Ο Τραμπ προανήγγειλε σκληρή απάντηση

Λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά στην κατάρριψη του Apache.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «πολύ ισχυρή» ανταπόδοση.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό δίκτυο σημείωσε ότι η δήλωση έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση της CENTCOM για την έναρξη των πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκρήξεις σε στρατηγικές περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές στρατηγικής σημασίας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κεσμ, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στην επαρχία Τζασκ.

Ανταποκριτής του κρατικού δικτύου IRIB στην Τζασκ ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 02:35 τοπική ώρα, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες μετέδωσαν και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για το Κεσμ και τη Μπαντάρ Αμπάς.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε ακόμη ότι στόχος επιθέσεων έγιναν το λιμάνι της Τζασκ και εγκατάσταση στην περιοχή Κουχ Μομπάρακ.

Το νησί Κεσμ θεωρείται σημαντικό τμήμα της αμυντικής διάταξης του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Μπαντάρ Αμπάς φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της χώρας. Η Τζασκ διαθέτει επίσης ισχυρή ναυτική παρουσία και στρατηγικό εμπορικό λιμάνι ανατολικά του στενού.

Η Τεχεράνη μιλά για επίθεση στον 5ο Στόλο

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα με επίθεση κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο Tasnim αναφέρεται ότι «ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drone στις 02:30 τα ξημερώματα κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τον ισχυρισμό αυτό, ενώ δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στο Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν τις περιοχές Τζασκ, Σιρίκ και Κεσμ, προκαλώντας ζημιές σε πύργο επικοινωνιών στη Σιρίκ και καταστρέφοντας δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπαμανί.

Σειρήνες σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Τεχεράνης, οι αρχές του Μπαχρέιν ενεργοποίησαν τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Ανάλογος συναγερμός σήμανε και στο Κουβέιτ.

Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν «εχθρικούς εναέριους στόχους» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Λίγο αργότερα, η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί και ότι «η κατάσταση είναι ήρεμη επί του παρόντος», παρά τις εκρήξεις που είχαν προηγηθεί σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν.

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού Apache και τις εκατέρωθεν απειλές που ακολούθησαν.

Πηγή: protothema.gr