Τι σημαίνει το 5G+ στο κινητό σου και πού διαφέρει από το απλό 5G

Γιατί το 5G+ είναι πιο γρήγορο

Το 5G+ βασίζεται σε αρχιτεκτονική Standalone, δηλαδή σε δικό του δίκτυο και όχι στις υποδομές του παλιού 4G. Στα πρώτα του βήματα το 5G στηριζόταν στο ήδη υπάρχον δίκτυο 4G LTE, κάτι που λειτουργούσε ως προσωρινή λύση αλλά περιόριζε σημαντικά τις επιδόσεις. Με το Standalone δίκτυο, το 5G+ προσφέρει μεγαλύτερη ροή δεδομένων, σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ακόμα και τις ώρες αιχμής που το δίκτυο έχει μεγάλη συμφόρηση.

Στην Ελλάδα, η Vodafone ξεκίνησε τη διάθεσή του 5G+ από την Πάτρα. Η Cosmote έχει ξεκινήσει τη διάθεση του 5G+ από το 2025.



Πόσο αυξάνεται η ταχύτητα

Η διαφορά στις ταχύτητες είναι σημαντική. Το κανονικό 5G φτάνει με δυσκολία τα 1 Gbps σε λήψη, ενώ το 5G+ μπορεί να φτάσει έως και τα 3 Gbps. Αντίστοιχη βελτίωση υπάρχει και στην ταχύτητα αποστολής αλλά και στο latency.

5G: έως 1 Gbps download

5G+: έως 3 Gbps download (έως και τρεις φορές γρηγορότερα)

Μεγαλύτερη σταθερότητα στις ώρες αιχμής

Το μειονέκτημα της εμβέλειας

Το 5G+ έχει ένα σημαντικό περιορισμό: μικρή εμβέλεια. Επειδή είναι δίκτυο mid-band, οι ταχύτητες είναι υψηλές αλλά το σήμα δεν ταξιδεύει μακριά — πρέπει να είσαι αρκετά κοντά στην κεραία για να δουλέψει. Αντίθετα, το κανονικό 5G ως low-band δίκτυο είναι πιο αργό αλλά καλύπτει πολύ μεγαλύτερη απόσταση, γι’ αυτό και παραμένει χρήσιμο για ευρεία κάλυψη.

Πηγή: techblog.gr