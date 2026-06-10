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ΔΙΕΘΝΗ

Ινδονήσιος σκότωσε την πεθερά του με δηλητηριασμένα «σουβλάκια» και προσπάθησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του

 10.06.2026 - 09:18
Ινδονήσιος σκότωσε την πεθερά του με δηλητηριασμένα «σουβλάκια» και προσπάθησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του

Ένας άνδρας στην Ινδονησία συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε την πεθερά του χρησιμοποιώντας σουβλάκια στα οποία είχε προσθέσει ποντικοφάρμακο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος Πουρβάντι Ουαχιούντι παρήγγειλε στις 18 Μαΐου σατέ κοτόπουλου (παραδοσιακό έδεσμα που μοιάζει με το δικό μας καλαμάκι) τα οποία στη συνέχεια βούτηξε σε τοξικές χημικές ουσίες, πριν τα αποστείλει με υπηρεσία διανομής στην κατοικία της πεθεράς του. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας προχώρησε στην πράξη επειδή ένιωθε ότι η γυναίκα δεν τον αντιμετώπιζε με τον απαιτούμενο σεβασμό.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο ύποπτος επιχείρησε να ενοχοποιήσει την κουνιάδα του. Ήταν εκείνη που εντόπισε τη σορό της 57χρονης γυναίκας, η οποία έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως Αμίνα, μέσα στο σπίτι της στην Κεντρική Ιάβα την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το σώμα της ήταν καλυμμένο με εμετό.

Ο Πουρβάντι Ουαχιούντι έχει τεθεί υπό κράτηση και έχει χαρακτηριστεί επίσημα ύποπτος στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Στην Ινδονησία, η καταδίκη για δολοφονία μπορεί να επιφέρει θανατική ποινή ή κάθειρξη τουλάχιστον 20 ετών.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται αφού μέλη της οικογένειας επικοινώνησαν με την αστυνομία μετά την ταφή της γυναίκας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει από φυσικά αίτια.

Η μικρότερη κόρη της Αμίνα, η Λουριγιάντι Πούτρι, κατέθεσε στους ερευνητές ότι η μητέρα της την είχε ενημερώσει πως είχε παραλάβει μία παραγγελία με σατέ κοτόπουλου από άγνωστο αποστολέα την ημέρα πριν βρεθεί νεκρή. Η Πούτρι της απάντησε ότι η ίδια δεν είχε στείλει το φαγητό και τη συμβούλευσε να μην το καταναλώσει.

Επιπλέον, γείτονας της οικογένειας ανέφερε ότι παρατήρησε νεκρές κότες κοντά στο κοτέτσι της γυναίκας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για δηλητηρίαση.

Μετά την εκταφή της σορού, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν ενδείξεις δηλητηρίασης στα περισσότερα ζωτικά όργανα της γυναίκας, καθώς και ίχνη τοξικών χημικών ουσιών.

Ο επικεφαλής της μονάδας εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας του Μπογιολάλι, Ιντραουάν Ουίρα Σαπούτρα, δήλωσε, σύμφωνα με το ινδονησιακό μέσο Kompas, ότι πρόκειται για μια δολοφονία που είχε σχεδιαστεί με προσοχή και λεπτομέρεια.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος προσποιήθηκε την Πούτρι κατά την παραγγελία μέσω εφαρμογής διανομής φαγητού, χρησιμοποιώντας το όνομά της και τη φωτογραφία της στα στοιχεία του λογαριασμού.

Υποψίες είχαν δημιουργηθεί ακόμη και στον διανομέα, ο οποίος περίμενε να συναντήσει γυναίκα και όχι άνδρα. Παράλληλα, ο πωλητής που προμήθευσε τα σατέ φέρεται να ανέφερε ότι τα σουβλάκια βρίσκονταν σε διαφορετική συσκευασία όταν τελικά παραδόθηκαν στην Αμίνα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι το φαγητό αλλοιώθηκε μετά την αγορά του.

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