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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιατρός στο στόχαστρο: Οικονομικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε όχημα

 11.06.2026 - 08:24
Γιατρός στο στόχαστρο: Οικονομικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε όχημα

Γιατρός στο επάγγελμα είναι ο 72χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος που δέχθηκε πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης στην Πάφο, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του.

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Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο χτυπήθηκε από τουλάχιστον επτά σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου, οι Αρχές στρέφουν τις έρευνές τους προς το ενδεχόμενο η εγκληματική ενέργεια να συνδέεται με οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε ο 72χρονος γιατρός με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

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