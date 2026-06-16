Αυτός είναι ο Έλληνας Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα - Δείτε φωτογραφία

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Γραμματείας του Πατριαρχείου, στην οποία γίνεται λόγος για «θλιβερό γεγονός» που έλαβε χώρα στην ελληνική πρωτεύουσα. Αν και στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του συμβάντος, η πατριαρχική απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση από την εκκλησιαστική διοίκηση.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Ανω Αιγύπτου Παντελεήμονα

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν καταγγελιών ότι επιδιδόταν σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αναφορές της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη στα Πετράλωνα της Αθήνας. Ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Σε αναμονή της πλήρους διερεύνησης

Η επ’ αόριστον αργία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα διοικητικά μέτρα που μπορεί να επιβληθεί σε κληρικό υψηλόβαθμης εκκλησιαστικής θέσης. Δεν συνιστά καταδίκη ούτε προδικάζει την έκβαση της υπόθεσης, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εκκλησίας και στην προστασία του κύρους του θεσμού έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.



Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, σε ανάλογες περιπτώσεις η αργία παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο οι εσωτερικές εκκλησιαστικές διαδικασίες όσο και τυχόν έρευνες από τις αρμόδιες πολιτικές αρχές, εφόσον αυτές εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ποιος είναι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων

Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων ανήκει στην ιεραρχία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει στην πνευματική του δικαιοδοσία ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.



Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική ιεραποστολική δράση σε χώρες της Αφρικής, με την ίδρυση νέων επισκοπών, την ανέγερση ναών, σχολείων και κοινωνικών δομών, καθώς και την ενίσχυση των τοπικών ορθόδοξων κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτό, κάθε υπόθεση που αφορά μέλος της ανώτερης εκκλησιαστικής ηγεσίας προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο.





Μήνυμα θεσμικής εγρήγορσης

Η απόφαση του Πατριάρχη Θεοδώρου Β’ ερμηνεύεται από εκκλησιαστικούς κύκλους ως ένδειξη της πρόθεσης του Πατριαρχείου να κινηθεί με διαφάνεια και θεσμική αυστηρότητα απέναντι σε ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιοπιστία της Εκκλησίας.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η αργία επιβλήθηκε άμεσα και χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, αποσκοπεί στην αποφυγή οποιασδήποτε σκιάς πάνω στο έργο της Εκκλησίας στην Αφρική, μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα των πραγματικών περιστατικών.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.



Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026



Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα