Πήραν θέση οι πέντε Κύπριοι Ευρωβουλευτές - Γιατί τήρησαν αποχή στην έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία

Υπενθυμίζεται ότι ο έκτος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, καταψήφισε την έκθεση.

Δεν μπορώ να συναινέσω σε παραχώρηση νέων προνομίων όσο συνεχίζεται η κατοχή είπε ο Φουρλάς

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, σημείωσε ότι, ενώ στο τελικό κείμενο της έκθεσης περιλήφθηκαν περισσότερες από τριάντα τροπολογίες του, επέλεξε να τηρήσει αποχή.

«Πρόκειται για τροπολογίες που ενισχύουν ουσιαστικά τις αναφορές στην τουρκική κατοχή, στα Βαρώσια, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι μαθητές στο Ριζοκάρπασο, στο δόγμα της ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’ και στις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

«Παρόλα αυτά, το τελικό κείμενο εξακολουθεί να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, χωρίς η Άγκυρα να έχει προηγουμένως ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας», εξήγησε στο ΚΥΠΕ.

«Δεν μπορώ να συναινέσω στην παραχώρηση νέων προνομίων ή πρόσθετων ωφελημάτων προς την Τουρκία, όσο συνεχίζεται η κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, όσο παραμένουν οι απειλές κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και όσο η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται την αναγνώριση κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Έλλειψη ρητής σύνδεσης σχέσης Τουρκίας με υποχρεώσεις για Κύπρο, είπε ο Χατζηπαντέλα

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι «η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία είναι σημαντική, γιατί αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και από την ανάγκη τερματισμού των προκλήσεων στην Κύπρο και στο Αιγαίο».

«Παρότι η έκθεση περιλαμβάνει ιδιαίτερα θετικές και ισχυρές τοποθετήσεις για την Κύπρο, η έλλειψη της ρητής σύνδεσης της σχέσης της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της έναντι της Κύπρου ήταν ο λόγος για τον οποίο επέλεξα την αποχή κατά την ψηφοφορία», εξήγησε.

«Αυτό, όμως, δεν μειώνει το γεγονός ότι η έκθεση χρησιμοποιεί αυστηρή γλώσσα για να καταδικάσει την παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις προκλήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, τις παράνομες ενέργειες στην Αμμόχωστο, καθώς και τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Ιδιαίτερα θετική είναι και η ξεκάθαρη επαναβεβαίωση ότι η μόνη αποδεκτή λύση του Κυπριακού παραμένει το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ», υπογράμμισε.

Για σοβαρές αρνητικές αναφορές μίλησε ο Μαυρίδης

Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και των Σ&Δ, Κώστας Μαυρίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι στην Έκθεση περιέχονται πολλές ορθές αναφορές -στις οποίες είχα σημαντική συνδρομή- για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας κι άλλα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία (π.χ. αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων, εποικισμός, σφετερισμός ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα, αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, αγνοούμενοι, βεβήλωση της πολιτιστικής/θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, κίνδυνοι στις πτήσεις λόγω τουρκικών παρεμβάσεων, φίμωση αντικατοχικών φωνών στα κατεχόμενα κ.ά.)».

Ταυτοχρόνως, επεσήμανε ότι «περιέχονται σοβαρές αρνητικές αναφορές όπως απόδοση στρατηγικού ρόλου στην Τουρκία στην Ευρωάμυνα, επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για αναβάθμιση εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας χωρίς πρώτα άρση του εμπάργκο και αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέναρξη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας κ.ά.».

Σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού, ο κ. Μαυρίδης σημείωσες ότι «υπάρχει σοβαρή και σκόπιμη παράλειψη της αναφοράς στο ευρωπαϊκό κεκτημένο (που ο ίδιος περιέλαβα στις τροπολογίες), δηλαδή για εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στις λεγόμενες συγκλίσεις στο Κυπριακό, οι οποίες προνοούν όπως ο παράνομος χρήστης ελληνοκυπριακής περιουσίας έχει τον πρώτο λόγο στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση».

Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι «η Τουρκία του Ερντογάν αποτελεί εχθρό της ΕΕ, ιδιαίτερα και με τις πρόσφατες εξελίξεις με το λεγόμενο δόγμα της ‘’Γαλάζιας Φαντασίωσης’’, και γι’ αυτό αποτελεί μονόδρομο για την ΕΕ η επιβολή μέτρων».

Προβληματικά σημεία στην έκθεση λέει ο Γεάδη

«Η έκθεση για την Τουρκία περιλαμβάνει ισχυρή καταδικαστική γλώσσα απέναντι στην Άγκυρα και σημαντικές αναφορές που αφορούν άμεσα την Κύπρο», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Γεάδης Γεάδη, σημειώνοντας ότι ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ευρωομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών είχε ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσο και στην Ολομέλεια, καταθέτοντας σειρά τροπολογιών.

«Μεταξύ των θετικών σημείων που υιοθετήθηκαν από τις τροπολογίες που έφεραν την υπογραφή μας είναι η ανάγκη αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, το κάλεσμα προς την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και του εκφοβισμού των γεωργών στη νεκρή ζώνη, καθώς και η καταδίκη της εξτρεμιστικής οργάνωσης των ‘’Γκρίζων Λύκων’’ και της δράσης της εντός της ΕΕ», υπογράμμισε.

«Πετύχαμε επίσης την αναφορά στην ανάγκη να σταματήσει η παρεμπόδιση έργων συνδεσιμότητας της ΕΕ, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed», πρόσθεσε ο κ. Γεάδη. «Ωστόσο, παρά τις παρεμβάσεις μας, η έκθεση περιλαμβάνει αρκετά προβληματικά σημεία, γεγονός που μας οδήγησε στην τήρηση αποχής στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης», εξήγησε.

«Τέλος, παρά την ενεργή μας συμμετοχή στην έκθεση, αφού 1 στις 5 τροπολογίες που κατατέθηκαν έφερε τη δική μας υπογραφή και 79 ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο, αλλάζοντας άρδην την τελική του μορφή, εν τούτοις έμειναν μέσα προβληματικά σημεία όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, που δεν μας άφηναν κανένα περιθώριο να την υπερψηφίσουμε», υπογράμμισε.

Η Τουρκία να μάθει και να δίνει, είπε ο Γεωργίου

Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Ομάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας της Αριστεράς, κατέβαλε σημαντική προσπάθεια και πέτυχε ώστε η Έκθεση για την Τουρκία να αποτυπώνει με σαφήνεια τις βασικές παραμέτρους του Κυπριακού και να στέλνει ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα προς την Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Επιμείναμε ιδιαίτερα στην επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, απορρίπτοντας τη λύση δύο κρατών. Παράλληλα, εργαστήκαμε ώστε να καταγραφεί η ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017, αξιοποιώντας τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί», πρόσθεσε.

«Δώσαμε επίσης έμφαση στην επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, στην προστασία των Ελληνοκυπρίων γεωργών και κτηνοτρόφων, στον τερματισμό των παραβιάσεων στη Νεκρή Ζώνη, στην αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και στην ανάγκη διαφύλαξης της ιδιαίτερης ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων απέναντι στις πολιτικές αφομοίωσης», επεσήμανε.

«Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, ως Αριστερά επιλέξαμε να τηρήσουμε αποχή», σημείωσε, εξηγώντας ότι «η έκθεση καταγράφει ορθά τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία, τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ίδια όμως στιγμή χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο και προωθεί περαιτέρω συνεργασία».

«Έτσι, η Τουρκία καλείται να απολαμβάνει τα οφέλη μιας ειδικής σχέσης με την ΕΕ χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η Τουρκία δεν μπορεί μόνο να παίρνει από την Ευρώπη. Πρέπει να μάθει και να δίνει δημοκρατία στους πολίτες της, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ουσιαστική συμβολή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού πριν παγιωθεί η διχοτόμηση», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ