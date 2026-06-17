Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια

Η ανακάλυψη ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις για την εξέλιξη των αρθροπόδων και προσφέρει νέα στοιχεία για τα πρώτα οικοσυστήματα της ξηράς. Το εντυπωσιακό εύρημα δεν προήλθε από κάποια πρόσφατη ανασκαφή.

Τα απολιθώματα του γιγάντιου ζώου βρίσκονταν για περισσότερα από 150 χρόνια στις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι ανήκαν σε ισόποδο, μια διαφορετική ομάδα αρθροπόδων, όμως η νέα ανάλυση έδειξε ότι το ζώο ήταν στην πραγματικότητα ένας αρχαίος σκορπιός, ο οποίος έλαβε την ονομασία Praearcturus gigas. Το είδος διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών και αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους θηρευτές της εποχής του.

Κυρίαρχος πριν από την εμφάνιση των δασών

Ο Praearcturus gigas έζησε στις αρχές της Δεβόνιας Περιόδου, περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια πριν από την εμφάνιση των γιγάντιων αρθροπόδων της Λιθανθρακοφόρου Περιόδου. Εκείνη την εποχή, η ζωή στη στεριά βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα. Τα δάση δεν είχαν ακόμη σχηματιστεί, ενώ το τοπίο φιλοξενούσε κυρίως φυτά και μύκητες. Τα ζώα μόλις είχαν αρχίσει να μετακινούνται από το νερό στην ξηρά, πολύ πριν την εμφάνιση ερπετών, θηλαστικών και πτηνών.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι κατά τη Λιθανθρακοφόρο Περίοδο εμφανίστηκαν γιγάντια αρθρόποδα, όπως σαρανταποδαρούσες μήκους δύο μέτρων και λιβελούλες με άνοιγμα φτερών που ξεπερνούσε τα 70 εκατοστά. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται συνήθως στα υψηλά επίπεδα οξυγόνου που δημιουργήθηκαν χάρη στην εξάπλωση των πρώτων δασών. Στην περίπτωση του Praearcturus gigas, όμως, η εξήγηση φαίνεται να είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, Ρίτσαρντ Χάουαρντ, το τεράστιο μέγεθός του ενδέχεται να οφειλόταν στην απουσία άλλων μεγάλων θηρευτών, γεγονός που του επέτρεψε να κυριαρχήσει στο περιβάλλον του χωρίς σοβαρό ανταγωνισμό.

Η αναθεώρηση και η επιστροφή στο νερό

Η αναθεώρηση της ταυτότητας του απολιθώματος ξεκίνησε το 2015, όταν στον Καναδά ανακαλύφθηκε ένας άλλος προϊστορικός σκορπιός, ο Eramoscorpius. Οι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο είδη οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι και ο Praearcturus ανήκε στην ίδια εξελικτική γραμμή. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Palaeontology, αναδεικνύει τη σημασία της επανεξέτασης παλαιών συλλογών μουσείων, οι οποίες εξακολουθούν να κρύβουν πολύτιμα μυστικά για την ιστορία της ζωής στη Γη.

Παρά τη συγγένειά του με τους σύγχρονους σκορπιούς, ο Praearcturus gigas πιθανότατα δεν ζούσε αποκλειστικά στη στεριά. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ότι στην κοιλιακή του περιοχή έφερε πτερύγια που θυμίζουν εκείνα καρκινοειδών, όπως οι αστακοί, στοιχείο που υποδηλώνει ημι-υδρόβιο τρόπο ζωής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία τα όρια ανάμεσα στα θαλάσσια και τα χερσαία αρθρόποδα παρέμεναν ασαφή. Κι όμως, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το είδος να προέρχεται από προγόνους που είχαν ήδη προσαρμοστεί στη ζωή στην ξηρά και στη συνέχεια επέστρεψαν στο υδάτινο περιβάλλον.

Σήμερα, ο μεγαλύτερος γνωστός σκορπιός είναι το είδος Gigantometrus swammerdami, το οποίο ζει στην Ινδία και φτάνει σε μήκος περίπου τα 23 εκατοστά. Ο Praearcturus gigas, με μήκος που άγγιζε το ένα μέτρο, ξεπερνούσε κατά πολύ κάθε σύγχρονο συγγενή του, κατακτώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου σκορπιού που περπάτησε ποτέ – ή ίσως και κολύμπησε – στον πλανήτη μας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr