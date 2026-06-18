Χειροπέδες σε 30χρονη influencer - Το βίντεο που δημοσίευσε και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι Αρχές της χώρας σταμάτησαν την Yas Naubelle λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Μαρόκο, η δημιουργός περιεχομένου είχε μοιραστεί ένα βίντεο στα social media, στο οποίο παραπονιόταν για τις συνήθειες οδήγησης των ντόπιων, ενώ κατηγορούσε και τους αστυνομικούς ότι στοχοποιούν άδικα τις γυναίκες.

Στο βίντεο, το οποίο πλέον έχει διαγραφεί, η Naubelle χαρακτήρισε τους δρόμους του Μαρακές ως επικίνδυνους και χαοτικούς. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους να οδηγούν έτσι. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα χωρίς κράνη, με παιδιά επιβάτες, που στρίβουν απότομα».

Συγκρίνοντας το Μαρόκο με την πατρίδα της, την Αλγερία, υπογράμμισε: «Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα όσο εδώ». Επιπλέον, σημείωσε ότι αρκετοί τροχονόμοι σταματούσαν γυναίκες οδηγούς «χωρίς λόγο», σε μια προσπάθεια να τις εκβιάσουν για χρήματα. Το βίντεο της Naubelle προκάλεσε γρήγορα εθνική ανησυχία, με αποτέλεσμα να την αναχαιτίσει η αστυνομία στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις μαροκινές αρχές, τα σχόλια της τουρίστριας θεωρήθηκαν «δυσφημιστικά προς τους Μαροκινούς πολίτες» και «προσβλητικά για τις δυνάμεις της τάξης». Η Naubelle, η οποία μετρά περισσότερους από 20.000 ακόλουθους στο TikTok, παραμένει υπό κράτηση. Κρατείται ως ύποπτη για τη δημοσίευση δυσφημιστικού και προσβλητικού ψηφιακού περιεχομένου που απευθύνεται σε πολίτες και υπονομεύει ένα δημόσιο θεσμό.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr