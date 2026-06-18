Μέτσολα: Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ανταποκρίθηκε με επιτυχία

Σε γραπτή συνέντευξή της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Μέτσολα αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες προσέγγισης των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, στις προκλήσεις που θέτουν ο λαϊκισμός και η παραπληροφόρηση, καθώς και στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη βιώσιμη προοπτική λύσης είναι η επανένωση της Κύπρου στη βάση της Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες. Τονίζει επίσης ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ παραμένει αναγκαία, υπογραμμίζοντας πως το Κυπριακό αποτελεί και ευρωπαϊκό ζήτημα, με την ΕΕ να συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για επίτευξη βιώσιμης λύσης.

Σε ερώτηση πως αξιολογεί την πορεία της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ η κ. Μέτσολα απαντά ότι «η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων, μεγάλης αβεβαιότητας και αυξημένων προσδοκιών από τους πολίτες μας».

«Δεν ήταν μία εύκολη αποστολή ούτε μία εύκολη συγκυρία, όμως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ολόκληρη η κυπριακή ομάδα της Προεδρίας ανταποκρίθηκαν με επιτυχία», σημειώνει.

«Πάντοτε θεωρούσα την Κύπρο έναν έντιμο διαμεσολαβητή - μία γέφυρα ανάμεσα σε ηπείρους, χώρες και ανθρώπους - και έτσι η χώρα σας μπόρεσε να προωθήσει περαιτέρω στους τομείς της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της απλούστευσης», αναφέρει.

Ερωτηθείσα για το αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω της η Κυπριακή Προεδρία επισημαίνει ότι «κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είδαμε να ολοκληρώνονται σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανησυχίες των πολιτών και στις στρατηγικές ανάγκες της Ευρώπης».

«Από τα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών, για τα οποία καταλήξαμε σε συμφωνία τη Δευτέρα - και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων - μέχρι την τελική ψηφοφορία για τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ που έγινε την Τρίτη, αποδείξαμε μαζί ότι η Ευρώπη μπορεί να φέρνει αποτελέσματα», προσθέτει.

Παράλληλα, συνεχίζει η κ. Μέτσολα, «κάναμε σημαντικά βήματα και στον τομέα της διεύρυνσης. Με το άνοιγμα της πρώτης θεματικής ομάδας ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αποδείξαμε ότι η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν στην πρόοδο και ότι η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Κύπρος υπήρξε ένας εξαιρετικός εταίρος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέδειξε μέσα από την ηγεσία του τι σημαίνει πραγματική αποφασιστικότητα. Θέλω να τον ευχαριστήσω γι’ αυτό, αλλά και για τη φιλία του», σημειώνει η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποια συγκεκριμένα βήματα λαμβάνει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσει τη σχέση του με τους Ευρωπαίους πολίτες και να μειώσει το αίσθημα αποξένωσης;

Κληθείσα να πει ποια συγκεκριμένα βήματα λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσει την σχέση του με τους πολίτες η κ. Μέτσολα απαντά ότι «όταν εξελέγην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήθελα το θεσμικό μας όργανο να ξεπεράσει τη "φούσκα" των Βρυξελλών και του Στρασβούργου και να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες - στις πόλεις, τα χωριά και τις περιφέρειές τους».

«Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντούν τους πολίτες εκεί όπου βρίσκονται, ακούν τις προσδοκίες τους, κατανοούν τις πραγματικότητές τους και εξηγούν γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν σημασία. Γιατί η Ευρώπη είναι παντού, σε κάθε κράτος μέλος», αναφέρει.

Προσθέτει ότι «οι Ευρωβουλευτές έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να διατηρούν τους πολίτες συμμέτοχους σε αυτή την πορεία και πρόκειται για μια ευθύνη που εγώ και οι συνάδελφοί μου, συμπεριλαμβανομένων των Κύπριων Ευρωβουλευτών, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά».

Για αυτό, αναφέρει, «και κατά την επίσκεψή μου στην Κύπρο πέρυσι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και εγώ, συζητήσαμε με μαθητές στη Λάρνακα στο πλαίσιο μίας ανοικτής συζήτησης».

«Το να ακούμε νέους ανθρώπους και να φέρνουμε τις ιδέες τους και τις ανησυχίες τους πίσω μαζί μας στις Βρυξέλλες δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα - βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο χτίζουμε εμπιστοσύνη», τονίζει η κ. Μέτσολα.

Κληθείσα να πει με ποιους τρόπους μπορεί η ΕΕ να εμπλέξει πιο αποτελεσματικά τους νέους στη λήψη αποφάσεων η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι «είναι αλήθεια ότι ορισμένοι νέοι αισθάνονται απομακρυσμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι μέλη της εδώ και πολύ καιρό. Ίσως επειδή τα οφέλη της συμμετοχής στην ΕΕ έχουν γίνει κάτι που θεωρούμε δεδομένο».

Όμως, προσθέτει, «όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών. Για αυτό, τόσο στη νομοθεσία που υιοθετούμε όσο και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε το έργο μας και διατηρούμε τις φιλοδοξίες των νέων στην κορυφή της ατζέντας μας, οφείλουμε να απευθυνόμαστε άμεσα σε αυτούς και να προσαρμοζόμαστε στις νέες πραγματικότητες».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε πορεία εάν χρειάζεται και να παραδίδουμε απτά αποτελέσματα που γίνονται αισθητά και ορατά στην καθημερινή ζωή των πολιτών», τονίζει.

Σε ερώτηση για την άνοδο του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης στα κράτη μέλη και τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κ. Μέτσολα αναφέρει ότι «υπάρχει μία αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα, γεγονός που οδηγεί τους πολίτες είτε να ψηφίζουν διαφορετικά είτε να μην ψηφίζουν καθόλου».

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει, «η ευρωπαϊκή δημοκρατία δοκιμάζεται, καθώς οι ξένες παρεμβάσεις και η παραπληροφόρηση γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένους κινδύνους. Για αυτό ακριβώς οι θεσμοί μας πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, αξιόπιστοι και ικανοί να παραδίδουν αποτελέσματα για τους πολίτες».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «η προστασία της δημοκρατίας από ξένες παρεμβάσεις απαιτεί δράση. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη συστήσει μία ειδική επιτροπή για το θέμα αυτό και ένα από τα αποτελέσματα των εργασιών της ήταν η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα - ενός κόμβου συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών».

«Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη», αναφέρει. Πάνω απ’ όλα, όμως, προσθέτει, «πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όσους διαχειρίζονται τις διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς αποτελούν αναμφίβολα μέρος της λύσης».

Σε ερώτηση για το Κυπριακό, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κ. Μέτσολα απαντά ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πραγματικά ενιαία μόνο όταν η Κύπρος επανενωθεί».

«Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι σαφής: ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, βασισμένο σε μία δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και εδραιωμένο στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνει.

Η πορεία αυτή, σημειώνει η κ. Μέτσολα, «βασίζεται στον διάλογο και τη διπλωματία, ενώ το θεμέλιο κάθε βιώσιμης λύσης είναι η εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό ελπίζουμε στη σύντομη επανέναρξη των συνομιλιών».

Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντοτε φίλος της Κύπρου. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Κύπρου και του λαού της».

«Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, αυτό δεν είναι μόνο ένα κυπριακό ζήτημα - είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας πολιτική στήριξη, ενισχύοντας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διατηρώντας σταθερά το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, ώστε να συμβάλουμε στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη λύση», αναφέρει.

Ερωτηθείσα τι σημαίνει για την ίδια προερχόμενη από μια μικρή χώρα να υπηρετεί από το αξίωμα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Μέτσολα λέει ότι «στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές χώρες». Η Κύπρος, προσθέτει, «είναι η απόδειξη αυτού».

«Θέλω να διασφαλίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμός, επιτελεί το έργο του έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανησυχίες των πολιτών και πως κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά, όλοι μαζί», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ