Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία κοντά στο Λιμάνι Λάρνακας

Η ώρα 04:40, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία πλησίον του Λιμανιού Λάρνακας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:26.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές μέρος του περιεχομένου της οικίας (έπιπλα και σωροί από άχρηστα υλικά).

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.