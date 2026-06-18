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Δικαιούσαι αποζημίωση από τη Revolut; Η περίπτωση που τους άφησε όλους άφωνους

 18.06.2026 - 08:17
Δικαιούσαι αποζημίωση από τη Revolut; Η περίπτωση που τους άφησε όλους άφωνους

Η Revolut κλήθηκε να πληρώσει αποζημίωση λόγω ενοχλητικών ειδοποιήσεων που έστελνε σε πελάτη της μέσω της εφαρμογής της.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος υπέβαλε καταγγελία στην Financial Ombudsman Service, έναν ανεξάρτητο φορέας επίλυσης διαφορών ανάμεσα σε καταναλωτές και αδειοδοτημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο λόγος; Η Revolut του έστειλε δύο ειδοποιήσεις που τον έκαναν να ξυπνήσει.

Σε μια άκρως περίεργη υπόθεση, όπου ο εν λόγω καταναλωτής αναφέρεται στην απόφαση της αρχής ως Mr. A, υποστήριξε ότι έλαβε δύο notifications σε δύο διαφορετικές ημέρες που τον έκαναν να ξυπνήσει πρωινές ώρες.

Όταν απευθύνθηκε στη Revolut εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του σχετικά με αυτές, ο ίδιος έλαβε αποζημίωση 25 λιρών στο λογαριασμό του.

Παράλληλα η Revolut του εξήγησε, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ως προς το πώς μπορεί να διαχειριστεί τις ειδοποιήσεις εντός της εφαρμογής και συγκεκριμένα πώς να εξαιρεθεί από τις ειδοποιήσεις που αφορούν το marketing, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας διαφημιστικά μηνύματα.

Αν και ο ίδιος δεν ήταν ευχαριστημένος με την αποζημίωση που έλαβε και έκανε escalate την υπόθεση σε ανώτερο επίπεδο της αρχής, εν τέλει η τελική ετυμηγορία ήταν η αποζημίωση των 25 λιρών Αγγλίας.

Εκπρόσωπος της Revolut ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει εκκρεμείς υποθέσεις με την αρχή και ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις μάρκετινγκ και τα push notifications απευθείας μέσω της εφαρμογής της Revolut οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΠΗΓΗ: Techmaniacs.gr

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