Απόπειρα φόνου: Εξύβρισε και αστυνομικούς ο 21χρονος - Τα νεότερα με την κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν δύο μέλη της Φρουράς Ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο για να παρέμβουν σε καβγά μεταξύ ομάδας Ισραηλινών και Ελληνοκυπρίων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωτοσελιδο», ο 21χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τρία πρόσωπα, ηλικίας 22, 25 και 41 ετών. Τραυματισμένος κατέληξε στο νοσοκομείο και δεύτερος 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα στο κεφάλι και φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ο 25χρονος και ο 41χρονος έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι δύο 22χρονοι παραμένουν νοσηλευόμενοι. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στη σκηνή, ο 21χρονος φέρεται να εξύβρισε τα μέλη της δύναμης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για τα αυτόφωρα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της πρόκλησης ανησυχίας και της διατάραξης της ειρήνης.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, οι Αρχές εντόπισαν και παρέλαβαν ως τεκμήριο ένα μαχαίρι, ενώ στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του.

Παράλληλα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος συνελήφθη και ο 22χρονος που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή διερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καβγάς φαίνεται να ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή.