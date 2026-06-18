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Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Η αυτοεξαίρεση των Εισαγγελέων αποδεικνύει πόσο σαθρό είναι το σύστημα» - Ζητά ανεξάρτητους ανακριτές από το εξωτερικό

 18.06.2026 - 08:28
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Η αυτοεξαίρεση των Εισαγγελέων αποδεικνύει πόσο σαθρό είναι το σύστημα» - Ζητά ανεξάρτητους ανακριτές από το εξωτερικό

Στις σοβαρές προεκτάσεις του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, για το «Κράτος Μαφία», αναφέρθηκε η βουλεύτρια του κινήματος «Άλμα», Ειρήνη Χαραλαμπίδου, φιλοξενούμενη στην εκπομπή του Sigma «Πρωτοσέλιδο».

Η κυρία Χαραλαμπίδου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο, εστιάζοντας στις ευθύνες θεσμικών αξιωματούχων και στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

​Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου εμφανίστηκε δικαιωμένη για τις διαχρονικές της τοποθετήσεις αναφορικά με το σύστημα διορισμών των επικεφαλής ανεξάρτητων θεσμών, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να επαφίενται αποκλειστικά στην κρίση του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημείωσε, παράλληλα, ότι στο παρελθόν η ίδια και άλλοι βουλευτές είχαν δεχθεί έντονη κριτική και κατηγορίες για «τοξικότητα» όταν επιχειρούσαν να ελέγξουν κομβικές υπηρεσίες μέσω της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.

​Η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ευρήματα που, όπως είπε, περιλαμβάνονται στο πόρισμα, κάνοντας λόγο για εμπλοκή της Αστυνομίας, δικαστικών αποφάσεων, αλλά και της ΜΟΚΑΣ. Ειδικότερα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Εύας Παπακυριακού, σε προγενέστερες υποθέσεις, ενώ στάθηκε και στις αναφορές για ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας που φέρεται να ενεργούσε προς όφελος συγκεκριμένου ολιγάρχη.

​Αναφορικά με το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, σχολίασε την απόφαση για αυτοεξαίρεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος, καθώς οι δύο επικεφαλής υπηρέτησαν ως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της προηγούμενης διακυβέρνησης. Εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας μπορούν να διεκπεραιώσουν την έρευνα με την απαιτούμενη ανεξαρτησία και τάχθηκε υπέρ του διορισμού ξένων, ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών με γνώση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν χρονοτριβές.

​Καταλήγοντας, η κ. Χαραλαμπίδου συμφώνησε με το αίτημα για παραίτηση της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ έστειλε μήνυμα και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος οφείλει να αποδείξει έμπρακτα την ανεξαρτησία του από την προηγούμενη διακυβέρνηση, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εξυγίανση των θεσμών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

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Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.

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