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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Μιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 18.06.2026 - 08:51
Έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Μιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου του Κυριάκου Μιχαήλ, 66 ετών από Άγιο Νικόλαο Λευκονοίκου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30.

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Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.

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