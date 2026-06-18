Έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Μιχαήλ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα Λατσιά, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30.