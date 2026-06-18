VIDEO - Οργή στην Οδησσό: Ιδιοκτήτης εστιατορίου ξυλοκόπησε άγρια 68χρονη επειδή του διαμαρτυρήθηκε για την... σκόνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για τη σκόνη που προκαλούσαν εργασίες στον χώρο του καταστήματος, η οποία, όπως υποστήριξε, εισερχόταν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Κατά αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 68χρονη φέρεται στη συνέχεια να αποσύνδεσε από την παροχή ρεύματος μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τις εργασίες, γεγονός που έκανε τον καταστηματάρχη έξαλλο.

Αφού την ξυλοκόπησε άγρια, ζήτησε συγγνώμη

Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική σύγκρουση.

Όπως προαναφέρθηκε, βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγράφει μέρος του επεισοδίου και έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, καθώς εμφανίζει τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να χτυπά άγρια τη γυναίκα.

Η 68χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προχώρησαν σε καταγγελίες στις αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις ουκρανικές Αρχές μετά το περιστατικό, ενώ λίγες ώρες αργότερα κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να ζητά δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, απευθυνόμενος όχι μόνο στην 68χρονη γυναίκα αλλά και σε όλες τις γυναίκες της Οδησσού.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr