VIDEO - Οργή στην Οδησσό: Ιδιοκτήτης εστιατορίου ξυλοκόπησε άγρια 68χρονη επειδή του διαμαρτυρήθηκε για την... σκόνη

Από την Κυπριακή Προεδρία στο Κυπριακό: Το μεγάλο διπλωματικό στοίχημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες
Η μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα. Δεν πρόκειται μόνο για το κλείσιμο ενός εξαμήνου κατά το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και για μια ευκαιρία αξιοποίησης του πολιτικού κεφαλαίου, που δημιουργήθηκε μέσα από την Προεδρία, προς όφελος του Κυπριακού.