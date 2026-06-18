Η καλοκαιρινή απόδραση που αξίζεις βρίσκεται σε αυτό το adults-only resort στην Κύπρο - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά resorts του ομίλου βρίσκεται το εντυπωσιακό Cali Resort & Spa στην Πάφο (μέλος της Elegant Collection), ένα designed for adults resort, με μοναδική ατμόσφαιρα χαλάρωσης, σχεδιασμένο αποκλειστικά για επισκέπτες άνω των 16 ετών.

Το 5άστερο resort, τοποθετημένο στην πανέμορφη περιοχή του Κόλπου των Κοραλλιών, ξεχωρίζει για τη minimal αισθητική και τη χαλαρωτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί από την πρώτη στιγμή. Οι elegant χώροι, οι premium υπηρεσίες spa και οι γαστρονομικές εμπειρίες συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα ξεχωριστό island escape.

Ένα από τα μεγαλύτερα highlights του Cali Resort & Spa είναι αναμφίβολα η εντυπωσιακή πισίνα του. Τα signature floating sunbeds μέσα στο νερό και οι προσεγμένες λεπτομέρειες δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει πολυτελές resort του εξωτερικού και έχει ήδη γίνει αγαπημένο σημείο για στιγμές χαλάρωσης.

Η εμπειρία συνεχίζεται γαστρονομικά στο Aria All Day Dining, όπου το πρωινό μετατρέπεται σε πραγματική ιεροτελεστία, με πλούσιες επιλογές και φρέσκιες γεύσεις σε έναν κομψό χώρο με χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία φιλοξενίας του resort κατέχει και το FIKI ASIAN TAPAS, το themed restaurant του ξενοδοχείου, που συνδυάζει ιαπωνική fusion κουζίνα, δημιουργικά cocktails και sophisticated ατμόσφαιρα, ιδανική για ένα ιδιαίτερο dinner experience.

Και τώρα, η Louis Hotels σου δίνει ακόμα έναν λόγο να οργανώσεις την επόμενη απόδρασή σου. Μέχρι και τις 20/06 μπορείς να επωφεληθείς από προσφορά με έως και 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις, κάνοντας την εμπειρία στο Cali Resort & Spa ακόμη πιο δελεαστική.

INFO

Tηλέφωνο: +357 26 956 868

Διεύθυνση: Aκανθούς 13, 8575 Πέγεια, Πάφος.

Website: www.caliresortandspa.com

Email: [email protected]