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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Ακατάλληλο ένα στα τρία σχολικά λεωφορεία – Σοβαρές ευθύνες σε ΙΚΤΕΟ και αναδόχους

 18.06.2026 - 09:01
«Καμπανάκι» Ελεγκτικής: Ακατάλληλο ένα στα τρία σχολικά λεωφορεία – Σοβαρές ευθύνες σε ΙΚΤΕΟ και αναδόχους

Ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση των σχολικών λεωφορείων στην Κύπρο παρουσιάζει το νέο Υπόμνημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το οποίο καταγράφει εκτεταμένη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών και σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών ελέγχων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότερο από το μισό των σχολικών λεωφορείων (53%) δεν παρουσιάστηκε μέχρι την καθορισμένη προθεσμία για τον υποχρεωτικό έκτακτο τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΕΜΟ), παρά τις σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από τα λεωφορεία που τελικά ελέγχθηκαν, το 35% κρίθηκε ακατάλληλο για κυκλοφορία κατά τον πρώτο έλεγχο, γεγονός που, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στη συντήρηση και παρακολούθηση του στόλου που μεταφέρει καθημερινά χιλιάδες μαθητές.

Σκιές πάνω από τα ΙΚΤΕΟ

Το Υπόμνημα εγείρει παράλληλα σοβαρούς προβληματισμούς για την αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούνται από τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).

Συγκεκριμένα, το 19% των σχολικών λεωφορείων που απέτυχαν στους ελέγχους των ΚΕΜΟ είχε προηγουμένως εξασφαλίσει επιτυχώς πιστοποιητικό καταλληλότητας από ΙΚΤΕΟ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι δύο έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με διαφορά λίγων ημερών και με ελάχιστη μεταβολή στα χιλιόμετρα των οχημάτων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το εύρημα αυτό δημιουργεί «σοβαρούς προβληματισμούς» ως προς την αυστηρότητα και την αξιοπιστία των ελέγχων, ενώ καλεί το Υπουργείο Μεταφορών να εξετάσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων.

Πέντε ακατάλληλα λεωφορεία συνέχιζαν να μεταφέρουν μαθητές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι πέντε σχολικά λεωφορεία, τα οποία είχαν ήδη χαρακτηριστεί ακατάλληλα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην επαρχία Αμμοχώστου, συνέχισαν να εκτελούν κανονικά μαθητικά δρομολόγια χωρίς να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή ως σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας, υπογραμμίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και καταδεικνύει ελλιπή εποπτεία και εφαρμογή των κανονισμών.

Δύο πυρκαγιές σχολικών λεωφορείων μέσα στη σχολική χρονιά

Στο Υπόμνημα γίνεται επίσης αναφορά σε δύο περιστατικά πυρκαγιάς σε σχολικά λεωφορεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025-2026, τα οποία σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως αναφέρεται, τα συγκεκριμένα λεωφορεία είχαν περάσει επιτυχώς από ΙΚΤΕΟ, ωστόσο δεν είχαν παρουσιαστεί στον έκτακτο έλεγχο των ΚΕΜΟ, όπως όφειλαν.

«Περιβάλλον ατιμωρησίας»

Στον πρόλογό του, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου κάνει λόγο για «ανησυχητικές ενδείξεις συστημικής μη συμμόρφωσης» και προειδοποιεί ότι η επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων υπονομεύει την αξιοπιστία του κράτους δικαίου και δημιουργεί «περιβάλλον ατιμωρησίας», όπου η συμμόρφωση τείνει να καθίσταται προαιρετική.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων τόσο στα ΙΚΤΕΟ όσο και στις εταιρείες που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων για να διασφαλιστεί ότι κανένα ακατάλληλο όχημα δεν θα μεταφέρει μαθητές.

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