Άφαντη εδώ και τρεις μέρες 17χρονη στη Λευκωσία - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία της

Η 17χρονη περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60 με κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε κοντό μπλε τζιν παντελόνι, μαύρη αμάνικη μπλούζα, γκρίζα ζακέτα και μαυρόασπρο αθλητικό παπούτσι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.