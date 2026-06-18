Χάθηκε η Freyja στη Λευκωσία: Έκκληση για βοήθεια από την οικογένειά της - Φωτογραφία

Η Freyja είναι καφέ με μαύρο τρίχωμα και χαρακτηριστικά πράσινα μάτια, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιδιοκτήτριά της. Ανταποκρίνεται στο όνομά της και η οικογένειά της απευθύνει έκκληση σε όσους κινούνται στην περιοχή να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η γάτα θεωρείται μέλος της οικογένειας και η απουσία της έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Όποιος έχει δει τη Freyja ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο που αναγράφεται.

Οι ιδιοκτήτες της παρακαλούν θερμά το κοινό να κοινοποιήσει την έκκληση, με την ελπίδα ότι η αγαπημένη τους γατούλα θα επιστρέψει σύντομα και ασφαλής στο σπίτι της.