Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου

Η εφημερίδα «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Δημιουργούν κλίμα αποχώρησης Εισαγγελέων» γράφει στο κύριο της θέμα ότι η υπόθεση «Κράτος Μαφία» αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, με τις δημόσιες παρεμβάσεις υπέρ της παραίτησης του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να πληθαίνουν, ενώ η αυτοεξαίρεση των κ. Σαββίδη και Αγγελίδη ενεργοποιεί τη διαδικασία διορισμού εισαγγελικού συμβουλίου. Σε άλλο θέμα γράφει για την υπόθεση απαγωγής του 22χρονου από το Μπαγκλαντές, και τους ισχυρισμούς που αναφέρουν ότι ζητήθηκαν λύτρα από την οικογένειά του και διατυπώθηκαν απειλές ακόμη και για αφαίρεση νεφρού. Αλλού αναφέρει ότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άνοιξε η συζήτηση για απευθείας διάλογο με το Κρεμλίνο, με τον Αντόνιο Κόστα να γνωστοποιεί ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περιορισμένες επαφές με στενό συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν και με τους Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο Γαλλίας- Γερμανίας- Βρετανίας.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα κάτω από τον τίτλο «Νέο σύστημα ελέγχων στις οικοδομές» γράφει ότι προωθείται νέο πλαίσιο ελεγκτών δόμησης, με στόχο τον τερματισμό των αυθαιρεσιών μέσω ελέγχων σε όλα τα στάδια των κατασκευών και ότι το νομοσχέδιο που καθιερώνει τον θεσμό του ελεγκτή δόμησης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αλλού κάνει λόγο για παγίδες θανάτου και αναφέρεται στο διπλό πνιγμό δύο νεαρών γυναικών την Πέμπτη σε παραλία της Ορόκλινης μετά από εγκλωβισμό τους σε κυματοθραύστη ενώ προσθέτει ότι ακούγονται νέες φωνές και για τις ελλείψεις ναυαγοσωστών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη κάτω από 2,5% για το 2026, παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις της για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Επικίνδυνες 27 πολυκατοικίες» και αναφέρει ότι σοβαρές ανησυχίες προκαλούν τα στοιχεία για τα ετοιμόρροπα κτίρια στην επαρχία Λάρνακας, όπου, σύμφωνα με την καταγραφή του ΕΟΑ Λάρνακας, 27 από τις επικίνδυνες οικοδομές είναι πολυκατοικίες με περίπου 300 κατοικημένα διαμερίσματα, ενώ συνολικά έχουν εντοπιστεί 1.050 επικίνδυνες οικοδομές σε όλη την επαρχία. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο πνιγμός δύο 20χρονων γυναικών από τη Σομαλία στην παραλία Ορόκλινης εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς ο θάνατός τους φέρνει στο προσκήνιο την επάρκεια του αριθμού των ναυαγοσωστών στις παραλίες. Αλλού γράφει για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ότι «άφησε έργο» και προβάλλει τα όσα λέχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα.

Υπό τον τίτλο «Κοινωνική απαίτηση για λογοδοσία» η «Χαραυγή» γράφει στο κύριο της θέμα για την κινητοποίηση που οργανώνεται τη Δευτέρα έξω από τη Νομική Υπηρεσία με αίτημα την παραίτηση των αρμοδίων και τον καταλογισμό ευθυνών σε όσους εμπλέκονται στα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, επισημαίνοντας ότι οι θάλαμοι είναι υπερπλήρεις κατά 150% και ότι υπάρχει έλλειμμα 46 νοσηλευτών. Αλλού γράφει για τις αλλαγές που προωθούνται στους διορισμούς των εκπαιδευτικών πριν από το 2027, σημειώνοντας ότι από το 2027 καταργείται ο κατάλογος διοριστέων και οι διορισμοί θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του καταλόγου διορισίμων, εξέλιξη που, όπως αναφέρει, δημιουργεί προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" τιτλοφορεί το κύριο της θέμα «Ο Χριστοδουλίδης επαινεί την κυπριακή προεδρία της ΕΕ» αναφέροντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την εξάμηνη Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «εξαιρετική τιμή», τονίζοντας ότι το να αποτελεί η χώρα τη φωνή των 27 κρατών-μελών συνιστά μεγάλη ευθύνη και σημαντική αποστολή. Αλλού γράφει για τη σύλληψη δύο Βρετανών μετά από βίαιο επεισόδιο στην Αγία Νάπα, σημειώνοντας ότι η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της συμπλοκής και εξετάζει οπτικό υλικό και μαρτυρίες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις οικονομικές προοπτικές του νησιού επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στην κυπριακή οικονομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ