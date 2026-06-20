Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Εκκενώσεις οικισμών, αγωνία για τους ισχυρούς ανέμους - Δείτε βίντεο

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, επιχειρούν πλέον 100 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 29 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό και 8 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.

Ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, τόνισε ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα λόγω των καπνών. Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέχρι τη δύση του ηλίου, η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο καλή.

Αυτή την στιγμή στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους, οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ήδη έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58, για απομάκρυνση των πολιτών από τις δύο συγκεκριμένες περιοχές προς Στύρα Ευβοίας.

Πηγή: ethnos.gr