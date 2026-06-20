Τι αναζητούν οι γυναίκες κάτω των 35 στο «κρεβάτι»; Η επιστήμη απαντά

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ifop στη Γαλλία, σημαντικό ποσοστό γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δοκιμάσει μορφές ερωτικού παιχνιδιού που σχετίζονται με την κυριαρχία, την υποταγή ή άλλες πιο έντονες εμπειρίες, γεγονός που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η σεξουαλικότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχθεί χτύπημα στους γλουτούς κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, το 44% έχει χρησιμοποιήσει σχοινιά ή χειροπέδες, ενώ το 30% έχει συμμετάσχει σε παιχνίδια κυριαρχίας ή υποταγής. Παράλληλα, περισσότερες από έξι στις δέκα δηλώνουν ότι έχουν βιώσει πρακτικές όπως δαγκώματα ή τράβηγμα μαλλιών, ενώ πάνω από το ένα τρίτο έχει δοκιμάσει μορφές περιορισμού της αναπνοής ή φίμωσης.

Αντίστοιχα ευρήματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δυτικές χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Γερμανία και την Αυστραλία, υποδηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα αποκλειστικά γαλλικό φαινόμενο αλλά για μια ευρύτερη πολιτισμική μετατόπιση.

Η επιρροή της πορνογραφίας και της ποπ κουλτούρας

Ερευνητές και ειδικοί εκτιμούν ότι η διάδοση αυτών των πρακτικών συνδέεται, σε έναν βαθμό, με την αυξανόμενη επιρροή της πορνογραφίας αλλά και της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Σειρές, ταινίες, διαδικτυακό περιεχόμενο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν συχνά πιο ακραίες μορφές σεξουαλικής έκφρασης ως κάτι φυσιολογικό ή ακόμη και επιθυμητό.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, η εικόνα του «συμβατικού» ή «vanilla» σεξ θεωρείται από πολλούς νέους ξεπερασμένη, με αποτέλεσμα ο πειραματισμός να αντιμετωπίζεται ως στοιχείο μιας πιο ανοιχτόμυαλης και σύγχρονης σεξουαλικής ταυτότητας.

Περιέργεια, αναζήτηση απόλαυσης και έλεγχος

Ωστόσο, οι ίδιες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δίνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Για αρκετές, η ενασχόληση με τέτοιες πρακτικές δεν συνδέεται αποκλειστικά με εξωτερικές επιρροές αλλά και με προσωπική περιέργεια, αναζήτηση νέων εμπειριών ή ακόμη και με την ανάγκη να ανακτήσουν τον έλεγχο της δικής τους σεξουαλικότητας.

Ορισμένες περιγράφουν τις εμπειρίες αυτές ως έναν τρόπο να ξεφύγουν από τους περιορισμούς της καθημερινότητας, να αφήσουν για λίγο τον έλεγχο ή, αντίθετα, να νιώσουν ότι τον αποκτούν. Άλλες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές λειτουργούν ως μέσο εξερεύνησης πλευρών του εαυτού τους που δεν εκφράζονται στην καθημερινή ζωή.

Η πλήξη στο κρεβάτι και η προσποίηση οργασμού

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τη σεξουαλική ικανοποίηση. Περισσότερες από τις μισές γυναίκες κάτω των 35 ετών παραδέχονται ότι έχουν προσποιηθεί οργασμό, ενώ αντίστοιχο ποσοστό δηλώνει ότι έχει βαρεθεί κατά τη διάρκεια του σεξ.

Πολλές από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες και η απόλαυση των γυναικών εξακολουθούν συχνά να παραμελούνται. Κάποιες συνδέουν την αναζήτηση πιο έντονων εμπειριών με τη δυσαρέσκεια που ένιωσαν σε πιο συμβατικές σχέσεις, όπου θεωρούσαν ότι η δική τους ευχαρίστηση περνούσε σε δεύτερη μοίρα.

Το όριο είναι η συναίνεση

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν σε ένα σημείο: η συναίνεση και η επικοινωνία θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ξεκαθαρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να είναι αποδεκτές μόνο όταν έχουν συζητηθεί εκ των προτέρων και όταν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αντίθετα, συμπεριφορές που επιβάλλονται χωρίς συναίνεση ή ξεπερνούν τα προσωπικά όρια περιγράφονται ως τραυματικές και απαράδεκτες.

Σε μια εποχή όπου η σεξουαλικότητα φαίνεται να γίνεται ολοένα πιο σύνθετη και πολυδιάστατη, η έρευνα καταλήγει ότι το βασικό στοιχείο δεν είναι τόσο το είδος των πρακτικών που επιλέγει κανείς, όσο η ύπαρξη ανοιχτού διαλόγου, σεβασμού και συνειδητής συναίνεσης μεταξύ των συντρόφων.

Πηγή: in.gr