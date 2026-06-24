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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποινή φυλάκισης σε προπονητή για τη διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων – Άλλαξε την απάντησή του σε «παραδοχή»

 24.06.2026 - 15:30
Ποινή φυλάκισης σε προπονητή για τη διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων – Άλλαξε την απάντησή του σε «παραδοχή»

Άμεσες και συντρέχουσες ποινές φυλάκισης με μεγαλύτερη αυτή των τεσσάρων ετών επέβαλε στις 18 Ιουνίου 2026 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε κατηγορούμενο προπονητή/ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας ο οποίος, κατόπιν μερικής ακροαματικής διαδικασίας αφού ο κατηγορούμενος προέβη σε αλλαγή απάντησης από μη παραδοχή σε παραδοχή κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, κρίθηκε ένοχος σε έξι κατηγορίες που αφορούν σε αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, άγρας παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς και απόκτησης πρόσβασης υλικού κακοποίησης παιδιού. Τα αδικήματα τελέστηκαν εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών.

Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Κακουργοδικείου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία εξαιτίας της ηλικίας των θυμάτων. Ο κατηγορούμενος βαρύνεται με προηγούμενη καταδίκη για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον ενήλικου προσώπου στην Ολλανδία.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο επισήμανε πως ο κατηγορούμενος ενήργησε με μεθόδευση και προσχεδιασμό και εκμεταλλεύτηκε τη σχέση με τους ανήλικους μέσα από το αγαπημένο τους άθλημα, και «αντί να προστατεύει και να στηρίζει τους παραπονούμενους και να επιδιώκει την καθοδήγηση και βελτίωσή τους, ενήργησε με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση των σεξουαλικών του ορέξεων».

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές οι οποίες διαπράττονται σε βάρος ανήλικων παιδιών και δη από πρόσωπα εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές και εκείνο που προέχει είναι η αυστηρή τιμωρία και η αποτροπή. Το Δικαστήριο έχει καθήκον να προστατέψει τα δικαιώματα των παιδιών και τον ψυχικό τους κόσμο και να διαφυλάξει την υγιή ανάπτυξή τους», υπογραμμίζει επίσης το Δικαστήριο.

Πέραν από τις ποινές φυλάκισης, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο, για τρία έτη μετά από την αποφυλάκισή του:
1. Να προσφέρει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε παιδιά.
2. Να εργοδοτηθεί ή απασχοληθεί σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά.
3. Να διαμένει σε χώρο, ο οποίος γειτνιάζει με οργανωμένους χώρους όπου διαμένουν ή συχνάζουν παιδιά.

Περαιτέρω, παραπέμφθηκε στην Αρχή Εποπτείας καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές όπως και για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποφυλάκισή του.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Αγγέλα Τιμοθέου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

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