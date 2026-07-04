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Μηχανικός κατασκεύασε πλήρως αυτόνομο σπίτι με 70 φωτοβολταϊκά: «Παράγω περισσότερο ρεύμα απ' όσο καταναλώνω»

 04.07.2026 - 13:46
Μηχανικός κατασκεύασε πλήρως αυτόνομο σπίτι με 70 φωτοβολταϊκά: «Παράγω περισσότερο ρεύμα απ' όσο καταναλώνω»

Αυστριακός μηχανικός δημιούργησε ενεργειακά αυτόνομο σπίτι με 70 φωτοβολταϊκά, σύστημα αποθήκευσης και αντλία θερμότητας. Η επένδυση των 70.000 ευρώ αναμένεται να αποσβεστεί σε 15 χρόνια.

Ένα σπίτι που λειτουργεί χωρίς να εξαρτάται από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης κατάφερε να δημιουργήσει ένας Αυστριακός μηχανικός, αξιοποιώντας φωτοβολταϊκά πάνελ, σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και αντλία θερμότητας.

Ο Κλάους Στράσερ υλοποίησε μια ιδέα που τον απασχολούσε για χρόνια, κατασκευάζοντας μια κατοικία ενεργειακά αυτόνομη, ικανή να καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες της αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το εγχείρημα ξεκίνησε ως πανεπιστημιακή εργασία και εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο λειτουργεί από το 2018. Σήμερα, το σπίτι του δεν χρειάζεται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης για την καθημερινή του λειτουργία.

Εβδομήντα φωτοβολταϊκά πάνελ

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εγκατασταθεί συνολικά 70 φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι τοποθετημένα στη στέγη, στην πρόσοψη του κτιρίου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο.

Η διάταξή τους έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο η ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας και των διαφορετικών εποχών του χρόνου, μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος.

Πάνελ σε όλο το σπίτι

 

Εξασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε σύστημα μπαταριών που σχεδίασε και κατασκεύασε ο ίδιος ο μηχανικός. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι συνεχίζει να τροφοδοτείται με ρεύμα ακόμη και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Παράλληλα, για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας.

Επένδυση 70.000 ευρώ με ορίζοντα απόσβεσης 15 ετών

Η κατασκευή του αυτόνομου συστήματος απαίτησε σημαντική επένδυση. Σύμφωνα με τον Στράσερ, το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στις 70.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι αμέτρητες ώρες προσωπικής εργασίας που αφιέρωσε στην υλοποίηση του έργου.

Παρά το υψηλό αρχικό κόστος, εκτιμά ότι η επένδυση θα έχει αποσβεστεί μέσα σε περίπου 15 χρόνια χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μηδενική σχεδόν εξάρτηση από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους το σύστημα παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει το σπίτι. Η μοναδική περίοδος κατά την οποία η παραγωγή μειώνεται αισθητά είναι οι χειμερινοί μήνες, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που, όπως λέει χαρακτηριστικά, «θα μπορούσε ακόμη και να χαρίζεται».

 

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