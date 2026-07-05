Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι και χτύπησε αστυνομικό με μεγάλη ταχύτητα 23χρονος - Κατέληξε στο κελί

Όπως διαπιστώθηκε οδηγός του οχήματος ήταν 23χρονος. Σε έλεγχο αλκοόλης που υποβλήθηκε, εντοπίστηκε θετικός, με μικρότερη τελική ένδειξη 75% αντί 9%. Ως αποτέλεσμα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Λίγο νωρίτερα στην επαρχία Πάφου, μετά από σχετική πληροφορία που έδωσε πολίτης, μέλος της Ομάδας Ζ, εντόπισε όχημα στον αυτοκινητόδρομο να οδηγείται επικίνδυνα.

Το όχημα ανακόπηκε και στον 29χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με μικρότερη τελική ένδειξη 97% αντί 9%. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση αφού πρώτα πληροφορήθηκε για την άμεση ποινική δίωξη του.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει.

36 οδηγοί τέθηκαν εκτός δρόμου κατά τους χθεσιναβραδυνούς ελέγχους της Αστυνομίας

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Κατά τη χθεσινή νύχτα μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν, σε όλη την Κύπρο, συνολικά 291 ελέγχους αλκοόλης.

Ως αποτέλεσμα 30 οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης τέθηκαν εκτός οδικού δικτύου. Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν 10 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με έξι θετικά αποτελέσματα.