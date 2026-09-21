Πλήρες vs Άπαχο Γάλα: Τι είναι τελικά πιο ωφέλιμο για την καρδιά μας;

Η αυξημένη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών σχετίζεται με την άνοδο της «κακής» χοληστερόλης (LDL), έναν παράγοντα που επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Ενδεικτικά, ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα επιβαρύνει τον οργανισμό με 5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών, τη στιγμή που το άπαχο δεν περιέχει καθόλου. Για το λόγο αυτό, οι αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερβαίνουν το 10% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων, με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία να θέτει ακόμα πιο αυστηρό όριο, στο 6%.

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα –ανεξάρτητα από την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά– δεν έχουν σημαντική θετική ή αρνητική επίδραση στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Το πλήρες γάλα δεν είναι καλύτερο από το γάλα χαμηλών λιπαρών – απλώς δεν φαίνεται να είναι τόσο επιβαρυντικό όσο άλλες πηγές κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή και συχνά μπορεί να προσφέρει άλλα οφέλη για την υγεία.

Δεν είναι όλα τα κορεσμένα λιπαρά ίδια

Τα κορεσμένα λιπαρά εμφανίζονται σε πολλά τρόφιμα, όπως το μπέικον, οι τηγανητές πατάτες, το παγωτό, το βούτυρο, το τυρί και το λάδι καρύδας. Ενώ συχνά ομαδοποιούνται, δεν επηρεάζουν όλα τα κορεσμένα λιπαρά τον οργανισμό με τον ίδιο τρόπο. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιλαμβάνουν λιπαρά οξέα βραχείας και μέσης αλυσίδας, τα οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένα στα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται στα κρέατα.

Αναδυόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί, δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων στον ίδιο βαθμό με το βούτυρο και τα λιπαρά κρέατα.

Το πλήρες γάλα έχει περισσότερες θερμίδες από το γάλα χαμηλών λιπαρών

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορεί να επιλέξετε γάλα χαμηλών λιπαρών αντί για πλήρες είναι η περιεκτικότητά του σε θερμίδες. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα έχει 149 θερμίδες, ενώ ένα φλιτζάνι άπαχο γάλα έχει μόνο 91 θερμίδες. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους λιπαρών παρέχουν περισσότερες θερμίδες, συνήθως 40-50 περισσότερες ανά μερίδα.

Επίσης, κάποιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ένα πλήρες γαλακτοκομικό προϊόν που καταναλώνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συμβάλει στη συνολική πρόσληψη θερμίδων τους. Επιπλέον, εκτός από την ποσότητα θερμίδων και λίπους, το πλήρες και το γάλα χαμηλών λιπαρών είναι διατροφικά παρόμοια. Και τα δύο έχουν την ίδια ποσότητα ασβεστίου, πρωτεΐνης και άλλων βασικών θρεπτικών συστατικών. Θα λάβετε 300 mg ασβεστίου και 8 g πρωτεΐνης από ένα φλιτζάνι πλήρες ή άπαχο γάλα.

Επιλογή μεταξύ πλήρους και γάλακτος χαμηλών λιπαρών

Η επιλογή μεταξύ πλήρους γάλακτος και γάλακτος χαμηλών λιπαρών μπορεί να εξαρτάται από τους θερμιδικούς στόχους ή τις γευστικές προτιμήσεις. Σκεφτείτε ολόκληρο το διατροφικό σας πρότυπο. Εντάξτε τα πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα που σας αρέσουν πολύ και περιορίστε άλλα τρόφιμα υψηλής θερμιδικής αξίας.

Αν αποφασίσετε να περιορίσετε τα κορεσμένα λιπαρά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, φροντίστε να αντικαταστήσετε αυτά τα λιπαρά με ακόρεστα λιπαρά, όπως ελαιόλαδο, θαλασσινά, αβοκάντο και σπόρους κολοκύθας. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η αντικατάσταση είναι το κλειδί για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.